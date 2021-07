Fantino habló de sus ganas de ser padre nuevamente

lunes 19 de julio de 2021 | 6:00hs.

Alejandro Fantino (49), que suele cultivar un bajo perfil en cuanto a su vida personal, habló con el programa radial Esto no es Hollywood, y durante la entrevista se refirió a su hijo Nahuel de 30 años, a su presente en pareja y sobre sus ganas de ser padre nuevamente.



El conductor de Intratables, programa de América TV, relató que tiene muchas ganas de volver a ser padre junto a Coni Mosqueira, su novia hace cuatro años y con quien comenzó a convivir durante la cuarentena.



“Coni es una batería de paz, en todo sentido. Una batería de amor. Una compañera. Es central la aparición de Coni”, resumió sobre la mujer de 27 años, con quien formalizó una relación luego de terminar un vínculo de diez años con la actriz Miriam Lanzoni.



Y sobre los planes de ser padres dijo: “Coni es joven. Yo también me considero joven. Tengo 49 años. Nuestra idea es en un año y medio o dos o un poco antes también. Hay cuestiones que no programamos. Si llega, llega. Pero no exactamente ahora”, aseguró.



Y recordó que conoció a su primer hijo Nahuel cuando tenía 11 años: “A los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo”.