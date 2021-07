El rock 90: Un recambio generacional que experimentó con el sonido y la imagen

lunes 19 de julio de 2021 | 6:00hs.

Cuando en 1991 el líder de Juana la Loca, Rodrigo Martín, proclamó a su banda como “el primer grupo sónico” se oficializó la llegada de una nueva camada de artistas que, con disímiles abordajes sonoros, provocaron un nuevo recambio generacional en el rock argentino que, sin saberlo entonces, iba a operar como resistencia estética al ascendente modelo neoliberal que marcaría esa década.



La camada que ocupó el centro de esa escena, a la que con extremo reduccionismo se la llamó ‘movida sónica’ o ‘alternativa’ y la ubicó dentro de un ‘nuevo rock argentino’ sin atender a la diversidad de sus propuestas, incluyó también a Los Brujos, Babasónicos, Martes Menta, Peligrosos Gorriones, El Otro Yo, Illya Kuryaki and The Valderramas y Fun People, entre tantas.



Con bandas que, en muchos casos, paradójicamente habían tenido su origen en los ‘80 y habían transitado esa escena, como el caso de Massacre o Todos Tus Muertos, estos artistas consolidaron el segundo gran recambio generacional en el rock argentino, luego del ocurrido en el período que fue desde los últimos años de la dictadura a la primavera democrática.



Consultado por Télam, el periodista especializado Marcelo Fernández Bitar caracterizó a esa escena como “un conjunto de bandas muy originales, con identidad propia, que estaba realizando un recambio generacional a partir de la incorporación de cosas que pasaban afuera, desde los sonidos de Seattle hasta los coqueteos electrónicos de ‘Madchester’”.



“Ese cocktail de influencias lo agarran esas bandas antes que los artistas establecidos, que tardaron un poco más en incorporar esos elementos”, añadió el autor de la imprescindible guía ‘50 años de rock argentino’.



Esta camada contó con el padrinazgo musical de Daniel Melero y tuvo su gran espaldarazo cuando Soda Stereo, luego de su ultra exitoso Canción Animal, de 1990, convocó a varias de estas bandas para que lo acompañen en la presentación en Obras Sanitarias de Dynamo, el disco de 1992 en el que sorprendió a los oyentes al acusar recibo de las novedades sonoras.



Precisamente, esa misma noche de diciembre de 1992, a pocas cuadras de allí, en el estadio de River Plate, se producía la reunión de Serú Girán, lo que evidenció notables contrastes entre lo que el rock argentino podía ofrecer.



“Lo que vi fue diversidad, nuevas intenciones y mucho sacrificio en el mejor sentido de la palabra. Hecho con una sonrisa, sin sentido de tener un objetivo final pero sí con un objetivo de partida”, puntualizó Melero a Télam, quien arriesgó que “hubiera sido un tonto” si no se hubiera sentido “seducido” para realizar su aporte a estas propuestas.



Algo distinto

Pero el artista, que en esos años marcó también un rumbo con la realización del disco conjunto Colores santos, junto a Gustavo Cerati, advirtió que “asimilada la información que el rock argentino había estado entregando durante los ‘80, con una nueva generación que se nutrió de eso, había muchísimas probabilidades de crear algo distinto”, dijo Melero.



A pesar de que todas esas propuestas artísticas, al día de hoy sigan siendo englobadas bajo el rótulo de ‘movida sónica’ o ‘nuevo rock argentino’, sus propios protagonistas advierten sobre lo endeble de estas definiciones.



“No creo que haya habido una movida sónica, Creo que Juana la Loca era el único grupo sónico, y esto no lo digo como una virtud sino como una elección de concepto artístico. Lo que creo que hubo fue una movida de renovación de bandas, de pensamientos, conceptos, y más, pero no todos elegían el camino de la actividad sonora”, dijo por su parte el músico Rodrigo Martin.



El líder de Juana la Loca aclaró este concepto al describir su postura artística: “Siempre estuve mucho más interesado en cómo sonaba un acorde que en cómo estaba compuesto. Y sigo más interesado en el sonido de las cosas, que es único e irrepetible y en muchos casos depende de la ejecución del momento. Considero que la construcción de un acorde, al poder escribirse y contarse, como algo matemático, se vuelve predecible, mientras que el sonido se construye a medida que comienza a funcionar, como un big bang”.



Alejandro Alaci, cantante de Los Brujos, diferenció la llamada ‘movida sónica’, “que fue una denominación puesta por el periodismo por bandas que tenían un tratamiento especial del sonido”, del “nuevo rock argentino, que fue el nombre de un recital que se hizo en Obras y una gira por el país con muchas de esas bandas”.



“No había miedo de experimentar. Los grupos no pensaban en el negocio sino en la música. estaba buena la época porque había mucho interés en la música y en quebrar barreras”, rememoró el vocalista, al intentar buscar un patrón en común.



Por su parte, Ariel Minimal -el líder de Pez-, quien por entonces encabezaba Martes Menta, explicó que “no había un movimiento per se, sino que había una comunión generacional, se compartían espacios, pero todos eran bastante diferentes entre sí”. “Más que nada hubo una estrategia en juntarse para hacer más ruido, pero nos sabíamos diferentes. Lo que sí veo a la distancia es un quiebre estético”, advirtió el guitarrista.



Entre los factores que colaboraron para el crecimiento de esta escena, todos los consultados coincidieron en poner el foco en la difusión que ofrecían los canales de videoclips, como MTV, Much Music o Music 21. Además, el surgimiento de nuevos lugares para tocar y mas radios. En cuanto a las divisiones por bandas que surgieron como por ejemplo la del rock barrial como contrapunto de lo sónico. Hoy, 30 años después, los artistas están de acuerdo en que quizás fueron “celos del momento” o “la prensa” pero que las barreras se fueron diluyendo.