Festejos primerizos, carrera de locos y un casi campeón en el Misionero de Pista en Oberá

domingo 18 de julio de 2021 | 22:30hs.

La cuarta fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y que se corrió en el Autódromo de la Ciudad de Oberá con más de 70 pilotos, tuvo todos los condimentos.

Los ganadores fueron: Kevin Johnson quien logró su primera victoria en la Clase 1, Matías Garavano volvió a ganar en la Clase 3 y se consolida como puntero; el posadeño Diego Bonda sumó otra victoria y quedó a un paso del titulo en la Copa Fiat 1.4 y en el TC4000 Misionero el piloto de Puerto Iguazú Santiago Viana (Ford), ganó una carrera donde se dieron con todo.

La jornada arrancó con las series que fueron para Diego Bonda y Marcelo Romero en la Copa Fiat 1.4; Matías Garavano en el TP Clase 3, Kevin Johnson y Julio Abente vencieron en las series de la Clase 1 y en el TC4000 Misionero se impuso Julio César Benítez (Chevrolet).



Bonda casi campeón

En la Copa Fiat 1.4, Alejandro Loprete y Diego Bonda hicieron la mejor carrera de la tarde con lucha permanente durante toda la final. Picó adelante Loprete, pero Bonda no le perdió pisada en las primeras vueltas. En la quinta vuelta Bonda cuando tuvo su oportunidad saltó a la punta con una gran maniobra. Loprete no se quedó atrás y siguió acelerando y en la vuelta 9, cuando vio el espacio, se tiró y recuperó la punta y terminó primero en pista, con Bonda segundo y tercero llegó el piloto solidario Gastón Dalarda, quien luchó palmó a palmo con Martín Correa Álvez.

Pero llegó la técnica y se conoció la exclusión de Alejandro Loprete porque el disco de embrague no dio el peso. Así La victoria quedó en manos del puntero del campeonato, Diego Bonda, quien quedó a un paso del título a dos fechas del final del campeonato. Segundo quedó Gastón Dalarda y tercero fue Martín Correa.

“Una pena lo del Tano, hicimos una gran carrera, la verdad es que recién me entero de la exclusión de él. Esto va dedicado al equipo a Adolfo Rosa que me entrega un misil, a todos los chicos que trabajan en el taller. Yo solo tengo que manejar un gran auto”, explicó Bonda, quien nuevamente arrancó el día último por no haber podido clasificar el sábado y terminó celebrando en lo más alto del podio.



Garavano lo hizo de nuevo

En el Turismo Pista Clase 3, Matías Garavano (Renault Clío) se llevó su segunda victoria consecutiva y se consolida en la cima del campeonato.

Claro que la victoria para el piloto de Iguazú no fue fácil ya que tuvo que contener los ataques de los locales. Primero de los hermanos Mattive (VW Gol), Juan Pablo (VW Gol) primero y de Valentino después. Los dos se terminaron retrasando por problemas con sus máquinas.

Así, luego del relanzamiento por el abandono de Valentino, apareció el campeón vigente, Juan Pablo Urrutia (VW Gol), quien mantuvo una intensa pelea con Garavano, quien cuidó bien la cuerda y terminó festejando nuevamente en lo más alto del podio. Urrutia llegó segundo y completó el podio Iñaki Beitia (Renault Clío), quien prepara su desembarco a nivel nacional en el Turismo Pista Clase 3.

“El auto demostró buen ritmo, pero al final la presión de aceite nos complicó pero pude terminar y ganar mi segunda victoria en una categoría que a la gente le gusta y nosotros damos todos en la pista. Vamos a festejar con mi familia, agradecer a mis sponsors que se pusieron las pilas”, contó un emocionado Garavano.



Johnson tuvo su primera vez

En el Turismo Pista Clase 1, el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno) cerró su fin de semana perfecto y ganó todo lo que estaba en juego: Clasificación, Serie, Final y cantar victoria por primera vez en el automovilismo provincial, luego de su exitoso paso por el karting de la Femad.

Fue tan contundente su victoria de Johnson que la final de la Clase 1, pese a tener casi 30 autos, tuvo pocas emociones. Kevin siempre manejó los tiempo de la punta y fue seguido por el posadeño Julio Abente (Fiat Uno), quien si bien tenía un gran medio mecánico le faltó un poco para darle lucha franca al piloto del Issler Competición. Lo más emocionante fue la pelea por el tercer puesto entre Jorge Litwiñiuk (Fiat Uno) y Ezequiel Mieres (Fiat Uno).

El Polaquito se defendía bien, pero su auto perdió rendimiento y Mieres esta vez tuvo la paciencia necesaria para quedarse con el último lugar del podio y descontar buenos punto a Santiago Mantilla en la lucha por el campeonato.

“Esto es algo increíble, no tiene precio esto porque cuesta mucho ganar una carrera con todo lo que implica. Se lo dedico a mi hija y al equipo, yo redondeé la carrera, pero las horas en una categoría que es muy difícil”



Un vale todo

En el TC4000 Misionero tiene una carrera en el año donde vale todo. Bueno esa carrera fue la de ayer. Los hinchas de Ford que siguieron las acciones por internet festejaron el 1-2 de Santiago Viana (Ford) y Javier Kupski (Ford Fairlane), quienes nuevamente acapararon el podio en Oberá.

Pero detrás de ellos hubo una batalla, donde pasó de todo. El correntino Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet) que partía primero terminó abandonando por uno de los tantos toques que hubo en la curva una.

El piloto de Puerto Iguazú, Alfredo Wiebel (Chevrolet), que aparecía como candidato a dar lucha a los Ford, recibía un toque de Lucas Torres que lo hacía retrasar. Marcelo Kuchaski (Chevrolet 400), que quiso avanzar terminó con el auto herido de tanto choque que tuvo en post de avanzar.

El campeón Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) recibía una bandera negra por tocar a Roberto Böse, cuando el piloto de San Ignacio venía tercero y terminó en el pasto. Así el obereño Jorge Báez (Chevrolet), que también había tenidos refriegas con varios terminó tercero.

Al final de la carrera lo único claro fue la victoria de Santiago Viana (Ford Falcon) seguido de Javier Kupski (Ford Fairlane). Jorge Báez cuando se bajó del auto preguntó si iba él o Kuchaski al podio de tanto toques que hubo.

“Una carrera siempre difícil pero la verdad seguimos lo que era el objetivo, ganar y sumar fuerte por el campeonato. Agradecer al equipo, a mi mamá y mi familia que seguro estará festejando”, dijo el Viana.