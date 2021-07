Manos únicas: ya están en funcionamiento y el lunes será el día de la gran prueba

domingo 18 de julio de 2021 | 10:06hs.

Primer día de la incorporación de las manos únicas en Posadas en las avenidas Centenario, Tacuari, Lopez y Planes y Blas Parera. La jornada se viene desarrollando sin muchos inconvenientes por el poco flujo de autos y peatones por ser domingo.

Inspectores de tránsito comentaron que hubo algunos automovilistas que se dirigieron a contramano, pero que mañana, al ser día laborable, seguramente habrá mayor confusión.

Hay buena acotación por parte de los conductores que afirman que la medida les agiliza el recorrido.

"Es una maravilla, es más fácil para manejar, ojalá se hubiera implementado antes. No creo que esto les afecte a los comerciantes", sostuvo, Silvia Renci A El Territorio. Mientras que Manuel Bilinski, señaló: "La verdad es que está bueno, más fácil y más accesible llegar".

"No estoy de acuerdo con este cambio. Tengo muchos clientes que vienen a comprar desde el centro, o que bajaban del colectivo acá nomas desde el centro. Ahora me va a afectar bastante, para esta hora ya venía gente y no vino nadie todavía. Me queda confiar en la fidelidad de los clientes", lamentó Hugo Vera (63), propietario de una carnicería y pollería sobre la avenida López y Planes, que ahora es mano hacia el centro.

Para recordar

Durante el día inspectores de la Dirección General de Tránsito estarán apostados a lo largo de esas cuatro arterias con el objetivo de ordenar y brindar información a los conductores. Además, agentes de la Dirección de Movilidad están brindando información en distintos puntos fijos sobre el recorrido del transporte urbano de pasajeros.

De esta manera, se recuerda a los vecinos como será el nuevo sentido de circulación:

Avenida Centenario (sentido Oeste a Este):

Comienza en la avenida “Pepe” Piró hasta su intersección con la avenida Corrientes, donde los usuarios tendrán la posibilidad de ingresar por las diferentes calles al centro de la ciudad, tanto por Salta, Entre Ríos, Córdoba San Martín o Santa Fe.

Avenida López y Planes (sentido Oeste a Este)

Comienza su recorrido en avenida Eva Perón y finaliza en la intersección de las avenidas Corrientes, Mitre y Francisco de Haro.

Avenida Trinchera de San José/ Blas Parera (sentido Este a Oeste)

Comienza su circulación en el cruce con López Torres y finaliza en Blas Parera y Eva Perón.

Avenida Tambor de Tacuarí (sentido Este a Oeste)

Comienza en Corrientes y culmina en avenida “Pepe” Piró. A lo largo de este trayecto, se encuentran los distintos comercios, como así también el ingreso a las distintas chacras y barrios y al corazón de Villa Cabello

