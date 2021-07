Confecciona sujetabarbijos para ayudar a los animales

domingo 18 de julio de 2021 | 6:00hs.

Con tan sólo 10 años, Sasha Nicole Pfeiffer Boatini decidió encarar un proyecto solidario, con una inversión propia. Se trata de la última moda en pandemia: sujetadores de barbijo que vende para recaudar fondos para comprar alimentos o lo que necesiten las protectoras de animales de Oberá.



La pequeña es amante de los animales y, como no puede tener a todos en su casa, decidió ir a las protectoras para poder dar el amor que necesitan las mascotas que son abandonadas y otras recuperadas de malos tratos. Es allí donde Sasha disfruta acariciándolos y jugando con los animales.



Con sólo una simple idea surgió el emprendimiento que tuvo una gran repercusión. Gisel Boatini, mamá de Sasha, la motivó a realizar unos sujetabarbijos para la familia y fue entonces que se encendió la lamparita solidaria de la pequeña y decidió empezar con su emprendimiento que tiene por nombre ‘Ayudamos +cotas’.



“Siempre me gustaron los animales, un día mi mamá me dijo que hagamos un sujetabarbijo para nosotros, me gustó mucho, a partir de allí pensé en un emprendimiento para ayudar a las mascotas”, dijo la niña a El Territorio.



En pocos días de publicar en la cuenta de Facebook de su mamá, la repercusión fue mucha y se vendieron muchos sujetas barbijos en Oberá, Alem, Posadas y hasta se comunicaron de Buenos Aires con la intención de sumarse a la actividad solidaria.



“Estamos ayudando a la protectora Patitas Coloradas, les avisamos cuándo vamos y en qué colaboramos, les preguntamos qué necesitan para poder ayudarlos, pero la idea es conocer a otras protectoras e ir ayudando”, reconoció Gisel.



Los padres de Sasha reconocen el amor que tiene la pequeña por los animales, pero le recuerdan que es una niña y que su esfuerzo debe ser tomado de forma tranquila y sin exigencias, palabras que Sasha entiende, pero igualmente está planificando el tiempo libre que tendrá al retomar las clases para poder seguir produciendo y seguir recaudando para ayudar a los que no tienen voz.



“Nunca buscamos tener la repercusión o ser famosos, sólo queremos seguir apoyando a nuestra hija y a través de ella a las mascotas, pero en tan sólo dos semanas la gente respondió y fue una gran sorpresa el acompañamiento”, reflexionó la madre.



La base solidaria de Sasha la tiene desde pequeña, porque a fin de año juntaba los juguetes que no usaba más y los donaba, lo mismo pasaba con la ropa que le iba quedando chica.



“Agradezco a todos el apoyo, eso me inspira a seguir, además me gusta mucho”, manifestó la niña.



La ayuda llegará a todas las protectoras y para quienes estén interesados en los sujeta barbijo, pueden comunicarse con la mamá de Sasha a través de Facebook, recordando que no reciben dinero, solamente buscan lucrar y con lo recaudado ayudan a los animales.