Inoxidable

domingo 18 de julio de 2021 | 6:01hs.

El delantero de Lanús José Sand aseguró que quiere mostrar que puede “jugar” a su 41 años, que cumplió ayer, tras los dos goles en la victoria sobre Atlético Tucumán por 4 a 2 como local en el debut de la Liga Profesional.



“Me voy con bronca porque fallé en el tercero, me quedó la pelota atrás. Pasan los años y uno se puede mantener de buena manera en lo físico, quiero mostrar que todavía puedo jugar a mi edad”, apuntó el correntino apenas terminó el encuentro.



“La verdad es que quería festejar mi cumpleaños de esta manera. Les quiero agradecer a mis compañeros porque me permitieron hacer dos goles”, detalló.



Lanús viene de un semestre con vaivenes en el nivel, que no le permitieron pelear la pasada Copa de la Liga Profesional y lo dejaron afuera de la Copa Sudamericana, por eso, con el torneo local solamente en el horizonte se ilusiona con pelear arriba.



“El torneo es largo, que les da ventaja a los equipos grandes pero bueno, trataremos de pelearlo hasta el final”, avisó.



Finalmente, Sand se mostró alegre por el “presente” de su compañero de ataque José López porque la peleó “desde abajo y es correntino” como él.



José Sand marcó dos tantos, José López hizo otro e Ignacio Malcorra cerró el tanteador en el dueño de casa; los goles de los tucumanos fueron de Leonardo Heredia y Ramiro Carrera.



Sand, sinónimo de gol en Lanús, fue la llave del triunfo local con dos apariciones importantes cuando el partido estaba trabado en el primer tiempo y para redondear los tres puntos del debut en el amanecer del segundo.



El histórico delantero se complementó a la perfección con su coterráneo José López -autor del segundo tanto de cabeza- y aprovechó cada asistencia de Ignacio Malcorra, quien estuvo fino con su pie zurdo y liquidó la historia.



Todo lo contrario se observó en el fondo de Lanús, ya que el arquero Lucas Acosta resultó responsable en ambos goles padecidos, con una mala salida por abajo en el 1-1 y una atajada débil en el descuento del 3-2, y lo mismo la dupla central, que en las dos situaciones despejó erróneamente.



Los minutos finales se convirtieron en un sufrimiento constante a Lanús ante un Atlético Tucumán que se despertó con el envión anímico aunque no le alcanzó para llevarse un punto a su ciudad.