“Hay que ajustar muchísimas cosas”, avisó Gago tras la derrota

domingo 18 de julio de 2021 | 6:01hs.

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Fernando Gago, aseguró que “hay que ajustar muchísimas cosas”, tras la caída como local 2 a 0 ante Patronato de Paraná, por la primera fecha de la Liga Profesional.



“Debemos mejorar en todas las fases”, aseguró Gago tras el encuentro en el estadio José María Minella, y consideró que el equipo no tuvo “un buen partido a nivel de generación” de juego.



El ex jugador de Boca y Real Madrid señaló: “El resultado te hace ver más lo negativo, pero a partir de mañana ya empezaremos a trabajar en el próximo partido”.



“Esto es el fútbol, es un golpe y a hay que seguir. Creo que necesitamos más juego, más de lo que pretendemos nosotros a nivel colectivo. Hay que buscar los déficits que podemos tener en líneas generales”, dijo.



Aunque consideró que “a nivel general el rendimiento no fue bueno”, reafirmó su confianza en los jugadores del Tiburón.