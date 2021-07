Bebé golpeado será trasladado a Posadas para estudios complejos

domingo 18 de julio de 2021 | 6:03hs.

El bebé de un año y cuatro meses que terminó con fractura de cráneo producto de la golpiza que le dio su padrastro en El Soberbio, continúa internado en el hospital de la localidad de San Vicente y el martes será derivado al Hospital de Pediatría de Posadas para someterse a una serie de estudios más complejos.



“Le hicieron una placa y detectaron una fractura que podría tener otras consecuencias, por eso en Posadas le van a hacer estudios más específicos y se verá cómo seguir”, explicó Carla Álvez, mamá del pequeño y quien reveló que “no descartan que tengan que hacerle una cirugía”.



El pequeño se llama Ángel Gabriel, por el momento se mantiene estable, lúcido, se moviliza en la habitación y tiene el rostro bastante más deshinchado aunque las marcas de los golpes aún persisten.



El acusado se haberlo golpeado fue identificado como Gelson N. (38) y permanece detenido a disposición de la Justicia desde mediados de semana, cuando decidió entregarse después de permanecer prófugo alrededor de cuatro días.



De acuerdo a la denuncia radicada por la progenitora en la Comisaría Primera de El Soberbio, el ataque sucedió hace una semana en la casa del barrio Bella Vista donde vive en pareja con al agresor desde hace diez meses.



La mujer reveló que no es la primera vez que éste lastima a la criatura puesto que hace dos meses le quebró un brazo al lanzarlo contra la pared, hecho que no denunció “por miedo” en razón de que “estaba amenazada”.



Por eso ahora pide justicia y protección para ella y otras dos hijas de 3 y 4 años, porque -según dijo- el hombre amenazado que iba a matarla al recuperar la libertad.



Prohibición de acercamiento

El juez de Paz de El Soberbio, Natalio Héctor Giménez, ordenó la prohibición de acceso y acercamiento mutuo por seis meses, a 300 metros de distancia. Es una medida de protección para las víctimas.



La cédula de notificación aclara que “no podrán acercarse al domicilio, a los lugares de trabajo y/o concurrencia y/o circulación de la persona” e informa que “la prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona denunciante. Todo bajo apercibimiento de encontrarlo incurso en el delito de desobediencia”.



“Sangre por todos lados”

En diálogo con El Territorio la denunciante recordó que el sábado de la agresión “al mediodía él (por el acusado) se fue a la casa de un primo para arreglar una moto, en esa casa tomaron cervezas y cuando regresó, a la tardecita, siguió tomando”.



“Eran las 17 cuando me dijo que haga pizzas, entonces agarro plata para ir al kiosco con mi hija más grande, que tiene 4 años y él se quedó con los dos más chicos. Compré todo, fueron pocos minutos y a la vuelta, cuando entré a la casa mi bebé estaba tirado en el piso, había sangre por todos lados, tenía moretones y apenas lloraba”, detalló.



“Le cuestioné a los gritos por qué hizo eso y me quiso ahorcar, dijo que me iba a matar y negó haber castigado al bebé. Me amenazaba. Por miedo empecé a hacer la comida mientras trataba de comunicarme con la vecina para que llame a la Policía”, añadió Carla, dando cuenta que el pequeño estuvo alrededor de una hora sin recibir atención médica en razón de que no conseguía ayuda y el sindicado agresor seguía manteniéndola bajo amenazas.



“Rogaba que vengan los policías, pero no vinieron, entonces le mandé un mensaje a la hermana (su cuñada) para que me ayude a llevarlo al hospital, pero se negó diciendo que no querían que el hermano vaya preso”, relató.



Finalmente llegó al hospital de El Soberbio “en un remís que llamé ni bien pude salir de casa con mis hijos. Fue desesperante”.



Posteriormente el pequeño fue trasladado al nosocomio de San Vicente donde permanece internado con monitoreo permanente.

En cifras

4 Fueron los días que estuvo prófugo el padrastro de la criatura, quien fue identificado por la Policía de Misiones como Gelson N. (38).

Con la información de corresponsalía El Soberbio