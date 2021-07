Cámaras, escuchas y 300 kilos de droga: historia de un robo millonario

domingo 18 de julio de 2021 | 6:03hs.

El robo había sido exitoso por demás, sin complicaciones. Las armas con las que habían ingresado a esa casa sobre la calle 60 de Posadas no las tuvieron que ocupar, porque en la morada no había nadie. Los tres entraron y salieron limpios.



Exitoso sobre todo el botín, uno millonario incluso luego de una posible división. De la morada salieron con cerca de 10.000 dólares y un millón y medio de pesos producto de la actividad de venta de autos de la víctima. Al cambio de hoy, ese dinero supera los 3 millones de pesos.



Pero lo que no sabía la banda es que todos y cada uno de sus movimientos habían quedado registrados. Es que no sólo había cámaras de seguridad en la casa, sino que también Gendarmería Nacional escuchaba el teléfono y seguía de forma encubierta a uno de los integrantes debido a sus actividades en el mundo del narcotráfico.



Fue así que no sólo los tres fueron detenidos una semana después del golpe, sino que también en los allanamientos se hallaron casi 300 kilogramos de marihuana, que estaban ocultos en unas alcantarillas. El dueño del estupefaciente intentó desligarse, pero las pruebas eran abrumadoras.



Hechos y protagonistas

Esta historia del mundo del hampa posadeño tiene como protagonistas a Matías P. (21), su hermano Facundo (28) y Mario “Tiernito” F. (23). Los tres fueron detenidos en allanamientos efectuados por la Policía de Misiones en octubre del año pasado y enfrentan una causa instruida en el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo.



El menor de ellos, Matías, también tiene prisión preventiva como coautor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravada por la intervención de tres o más personas. Se lo acusa de formar parte de una organización que transportaba marihuana y cocaína de Misiones a Buenos Aires bajo diferentes modalidades.



El hurto ocurrió el 9 de octubre del 2020 en la capital provincial. En tanto, la causa federal, impulsada por la Procunar e instruida en el Juzgado Federal de Corrientes es desde mucho antes, por lo que mediante el entrecruzamiento de informaciones se pudieron reconstruir pormenores del atraco.



A través del expediente tramitado en la esfera judicial, al que tuvo acceso exclusivo El Territorio, se pudo establecer cómo las escuchas pudieron reconstruir que Matías P. y Mario F. habían preparado el robo el 8 de octubre. También hablaron dos días después, cuando Mario le contó a Matías que circulaba el video de su ingreso a la casa.





Mario: Te juro, recién me mandaron el video.



Matías: Eh, ¿y qué onda?



Mario: Había cámaras dentro de la casa.



Matías: Eh. ¿Y, y?



Mario: Y todo filmado, al único que se le ve es a vos.



Matías: Dejá de hablar pavada.



Mario: En serio te estoy hablando cabeza, te juro. ¿A dónde estás vos?



Matías: En mi casa.



Mario: Y descartá todo, no sé. ¿Para qué te sacaste el barbijo?



Matías: Bueno, me colgué.



Mario: ¿Cómo te vas a colgar así?





Ambos siguieron hablando y Mario siguió contando cómo además quedaron registradas las prendas de vestir y las armas. El tercero de los involucrados, que sería el hermano mayor de Matías, ingresó con un casco a la vivienda, por lo que no se le vio la cara.



La denuncia, en tanto, se hizo el mismo día del hecho por la víctima, quien aportó a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Misiones las filmaciones de las cuatro cámaras de seguridad de la casa. Luego, mediante averiguaciones propias, en una ampliación, el damnificado acercó el nombre de los tres sospechosos a la fuerza provincial.



Al detalle, explicó que un conocido a quien no quiso identificar les dijo quienes eran los que habían robado. Esto disparó los allanamientos por parte de la Policía de Misiones el 15 de octubre.



En la casa de los hermanos Matías y Facundo de la chacra 122 la Policía logró incautar -además de prendas coincidentes a las utilizadas en el robo- una balanza electrónica y 100.000 pesos en efectivo, por lo que la sospecha de que la posibilidad de que allí funcionaba un búnker narco emergió. Eso terminó siendo confirmado por los uniformados que hacían las tareas de apoyo, quienes se toparon en las alcantarillas con marihuana.



Eran 16 bultos que pesaron un total de 275,135 kilogramos. Por la presencia de la droga, intervino primero el Juzgado Federal de Posadas, aunque después todo fue girado al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que venía siguiendo a la organización de la que formaba parte Matías “Tartamudo” P. (21) desde hace varios meses atrás.



Al joven se lo señala como la persona que se encargaba de conseguir los automóviles para el traslado de la droga, como así también el almacenamiento que, como quedó demostrado, lo hacía en su casa. En menor medida vendía los cargamentos y también los comercializaba al menudeo.



En esas pesquisas, se pudo reconstruir que junto a dos cómplices en esa banda habían movido un cargamento de marihuana desde la localidad de Santa Ana hasta Posadas el 8 de octubre, un día antes del robo millonario. Pero no sólo eso, son varios los operativos narcos que quedaron registrados, entre ellos viajes a Buenos Aires, negociaciones e incluso reclamos por el valor de la droga o su paga.



Siempre según el expediente de la pesquisa, en los seguimientos de encubierto que hicieron los investigadores federales quedó registrado que la alcantarilla era un escondite habitual para bolsos o estupefacientes.



Por eso su intento de desvincularse de la presencia de la droga en la audiencia indagatoria -dijo que la balanza la utilizaba su madre para vender tortas- fue totalmente inútil.

En cifras

16 De las alcantarillas la Policía extrajo 16 bultos de marihuana. El pesaje se hizo en el Cuartel de Bomberos de la avenida Cabred y arrojó 275,135 kilogramos.