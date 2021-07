Mariela, una histórica que buscará su revancha

domingo 18 de julio de 2021 | 6:05hs.

A Mariela Delgado en este último año y medio le pasó de todo. Una cuartentena la ‘atrapó’ en Catamarca, pasó vaivenes emocionales por no tener competencia, en la Fiesta de Fin de Año enfermó de Covid-19 en Posadas, pero nada de esto pudo frenar su voluntad y el 7 de junio pasado se oficializó que tendrá en Tokio sus segundos Juegos Paralímpicos.



Así, la brillante ciclista de la Tierra Colorada será la primera deportista de la provincia en estar en dos citas paralímpicas tras su destacado cuarto lugar en Río 2016, en la prueba de ruta, y ahora va por la revancha a 18.000 kilómetros de distancia.



La posadeña se ganó con creces su lugar en el equipo paralímpico, ya que este año, pasada la tormenta, no paró de sumar puntos internacionales que incluyen la corona de campeona en la Copa del Mundo en ruta, en Bélgica, en mayo, y en junio fue top ten en el Mundial de Cascais, Portugal.



Además, la misionera sumará en Tokio otro capítulo grande en su carrera que se inició con protagonismo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, al ser la primera atleta de la historia en competir tanto en los juegos convencionales como en los Parapanamericanos.



Es que meses previos a esa cita en Canadá, entrenadores nacionales dieron cuanta de una mínima discapacidad que sufría Mariela con un trastorno en el plexo braquial que le limita algunos movimientos en el brazo derecho producto a una mala fuerza que los médicos realizaron en su parto.



Modo disfrute

“Estoy disfrutando mucho más este período, ya que antes de Río había mucha ansiedad e incertidumbre. Estoy contenta de estar en Tokio, a pesar de todo lo que pasa con la pandemia puedo estar acá, conseguir la plaza femenina y estar en un Juego que está cada vez más cerca”, señaló Mariela días atrás adelantando lo que espera para estos Juegos.



Además, remarcó sentirse “más madura desde Río. Comencé con el ciclismo adaptado en 2013, entonces cuando fueron los Juegos de Río llevaba tres años. Ahora ya hay otro camino transcurrido, con mucho más roce internacional y eso hace pararse de distinta manera”.



También sabe que no será fácil, lo vivió recientemente en el Mundial, e incluso en los Juegos estarán rivales que no estuvieron en Portugal. “Inglaterra, Estados Unidos y Alemania son las potencias, como también Italia y Colombia”.



Los Juegos Paralímpicos arrancarán el próximo 24 de agosto y 24 horas después, la posadeña tendrá su debut en la prueba de persecución de 3 mil metros; el 27 correrá los 500 metros también en pista; el 31 de agosto participará en ruta, en la prueba contrareloj individual y el 2 de septiembre en pelotón, su fuerte.

