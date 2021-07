Pobreza desgarradora y riqueza inconcebible

domingo 18 de julio de 2021 | 6:05hs.

“No debemos cesar en todos los esfuerzos que sean necesarios para deponer en nuestra sociedad: odios que nos despersonalizan, mentiras y noticias falsas que impiden el sano debate, distanciamientos ideológicos y acusaciones constantes que no hacen más que generar enemistad, descalificación, mediocridad y culpabilizaciones sin solución”. Lo previo es el mensaje emitido por el episcopado argentino tras cuatro jornadas de reflexión sobre la crisis en la que está sumida la Argentina. Representó parte de las conclusiones de la Semana Social organizada por la Iglesia católica argentina que se desarrolló del 12 al 15 de julio, del que participaron los principales protagonistas del mundo empresarial del país. La Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, concluyó que para salir adelante y mejores, es necesario construir una fraternidad. Se insistió en la necesidad de crear inclusión, diálogo y compromiso entre los sectores sociales, comenzando por el Estado. Durante el encuentro, indicaron que, sin duda, la pandemia golpeó a todos en lo sanitario, familiar, económico, educativo y social, pero especialmente resultó virulenta con la población más vulnerable. Observaron que, en el país, la pobreza más desgarradora convive con la riqueza más inconcebible. Ante tal realidad y al observar que la pandemia profundizó las desigualdades, plantearon el necesario compromiso de todos en la búsqueda del diálogo. Entienden que, para lograr un país industrializado, que produzca y cree empleo, es imprescindible una reforma impositiva, más el cuidado del medioambiente y una profunda mirada federal. Los integrantes de la Pastoral Social observaron como necesario abordar los problemas estructurales, atender a más del 60% de los niños con hambre e ir en busca de un sueño colectivo para los jóvenes. Propusieron cambiar el paradigma del subsidio por el paradigma del trabajo. Es decir, volver a la dignidad del trabajo, en el marco de una legislación formal, registrado y que posibilite el desarrollo. En definitiva, en el documento, los obispos consideraron necesario reformar la economía que posibilite el desarrollo de todos. El encuentro se desarrolló en una semana donde la Argentina volvió a situarse, con datos de junio, entre los países con mayor inflación en el mundo. Así terminó reflejando el índice de precios al consumidor que fue del 3,2% en el sexto mes del año y del 50, 2% en el último año. La fuerte suba de precios en el país es la preocupación central de los argentinos. Esto lo refleja la encuesta de esta semana dada a conocer por Zuban Córdoba y Asociados, en la que se observa que desde los 16 a más de 60 años, la inflación es el factor que más preocupa en estos momentos a los argentinos, sumado al desempleo, dejando atrás a la pandemia y las vacunas, entre otros aspectos.



Escenario electoral

El consultor Gustavo Córdoba, en la encuesta citada, concluye en su amplio trabajo que con la vacuna no alcanza, aunque sin vacuna no se llega a las elecciones. A propósito, observa que el panorama electoral en proceso de definición se presenta complicado tanto para el oficialismo como para la oposición. En la foto del momento, con proyección de indecisos, Juntos por el Cambio obtiene 33,3% de intención de votos ante el Frente de Todos con 30,2%. Esto con la salvedad de que aún no se conocen los candidatos, ya que recién se presentaron oficialmente en la Justicia electoral todos los frentes electorales con sus correspondientes alianzas para competir en las elecciones legislativas de este año, en las que se renovarán 127 bancas nacionales de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) se concretarán el 12 de septiembre y luego, para ir en busca de las bancas, se celebrarán las legislativas del 14 de noviembre. Por peso electoral, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son distritos claves para la configuración de fuerzas en el próximo período parlamentario, al igual que la ciudad de Buenos Aires



En los principales distritos del país, el Frente de Todos -denominación que también se adoptó en Misiones- cerró unido y hasta en algunos casos incorporando nuevos socios. Este frente y Juntos por el Cambio son las dos coaliciones mayoritarias.



En el caso del Frente de Todos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque parlamentario, Máximo Kirchner; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, fueron los encargados de definir alianzas en cada jurisdicción y son los que definirán también precandidaturas. Una de las novedades fue la incorporación del partido Fe, un espacio fundado por Gerónimo “Momo” Venegas, brazo político de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que se unió a la alianza oficialista luego de ser uno de los aliados de Juntos por el Cambio.



En la ciudad de Buenos Aires, en el FdT la novedad fue la incorporación del espacio de Matías Tombolini, Avancemos por el Progreso Social, quien hace dos años formó parte del lavagnista Consenso Federal y el Frente Renovador que había estado incluido a nivel nacional en el 2019, pero no en la Caba. Como se indicó, en otro distrito importante como Santa Fe, el Frente de Todos también volvió a mostrarse unido. En Mendoza, a su vez, se produjo una importante incorporación en el Frente de Todos mediante un nuevo aliado como el caso del espacio del diputado José Luis Ramón que viene siendo un aliado clave para el oficialismo en el Congreso. En Córdoba es donde el peronismo no logra hacer pie ni concretar fuertes alianzas.



En cuanto a Juntos Por el Cambio, tuvo variaciones si se compara con 2019, cuando sus socios principales eran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Esta vez se le sumó el GEN de Margarita Stolbizer (en Caba y provincia de Buenos Aires) y los ultraliberales de Republicanos Unidos (en la ciudad), liderada por Ricardo López Murphy. La lista del ex ministro de la Alianza -de la que participarán figuras como Sandra Pitta y Darío Lopérfido- competirá con la de María Eugenia Vidal en las primarias y tiene como objetivo contener el voto de extrema derecha en territorio porteño. El espacio está conformado por las fuerzas Recrear (López Murphy), Mejorar (Yamil Santoro y Lopérfido) y Republicanos Unidos (integrado por economistas liberales como Fausto Spotorno). Cabe destacar que estos espacios competirán en un frente electoral distinto en la provincia de Buenos Aires, ya que allí se sumaron al armado de José Luis Espert. Este economista ultraliberal selló un frente propio llamado Avanza la Libertad que nuclea a la Ucedé (que en Caba forma parte de Juntos por el Cambio), el Partido Autonomista Nacional y el Partido Demócrata Nacional. Por sus lados irán Cynthia Hotton con el frente +Valores impulsando la fe cristiana y Juan José Gómez Centurión que se recuesta en concretar alianzas con partidos vecinales.



Otro que sale a competir es el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, quien inscribió el frente Vamos con Vos en la provincia de Buenos Aires, donde quedó incorporado Tercera Posición de Graciela Camaño y Libres del Sur, ahora encabezado por Humberto Tumini, entre otros.



En tanto, los libertarios se presentarán cada uno por su lado. José Luis Espert inscribió el frente Avanza Libertad para presentarse como precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y Javier Milei, competirá por separado en la ciudad de Buenos Aires como parte de un frente integrado por los partidos Libertario, Unite, MID, Pan e Integrar.



A su vez, la mayoría de los sectores de izquierda se aglutinaron en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Integran, entre otros, el Partido Obrero, que en el caso de Misiones presenta su propio espacio.



En Misiones

En Misiones, los espacios políticos comienzan a prepararse para la competencia interna que representarán las elecciones para definir candidaturas en las Primarias y luego las legislativas. Como se sabe en la tierra colorada, se elegirá únicamente en la categoría a diputado nacional donde se ponen en juego tres bancas por finalización de mandatos de los renovadores Ricardo Wellbach y Flavia Morales y el radical Luis Pastori. Para ir en busca de esos escaños, en Misiones se confirmaron la presentación de tres frentes electorales más el Partido Obrero y Libertad, Valores y Cambio. En el Partido Obrero mediante un plenario virtual y abierto votó a sus candidatos y programa electoral para las Paso de septiembre. La lista estará encabezada por el docente Eduardo Cantero, de Aristóbulo Del Valle, y se completa con Virginia Villanueva, jubilada y militante ambiental de Posadas, y Aníbal “Tato” Zeretzki, docente de Eldorado.



En principio, en al menos dos frentes electorales habrá internas para terminar de definir candidaturas, en cambio en el Frente Renovador de la Concordia ya está todo resuelto y ordenado.



En la renovación ya se decidió que los principales candidatos serán Carlos Fernández, intendente de Oberá, y por Claudia Gauto, actual presidenta del Parque del Conocimiento y de larga militancia.



Les sigue el concejal de Posadas Fernando Meza y como suplentes se encuentran Natalia Rodríguez (actual diputada y presidenta del Colegio de Farmacéuticos), Marceo Strasser (dirigente del partido Kolina) y Carmen Méndez Ason (dirigente justicialista y sindical, actual subsecretaria de Planificación)



La otra novedad en la renovación, en el marco de la presentación de frentes electorales, es que es uno de los espacios que en cada competencia electoral va sumando a más partidos, como sucedió esta vez con la incorporación del Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Por eso, en estas elecciones el Frente Renovador se presenta con la adhesión de 30 espacios. De ese total, catorce son partidos de distritos y 16 partidos provinciales.



Los dirigentes de este espacio afirman que consiguen estas adhesiones y también el apoyo de los ciudadanos al estar enfocados en resolver las necesidades de los misioneros y acompañar a todos los sectores, desde el comercio, al turismo, emprendedores, profesionales, monotributistas, sectores rurales y demás. Ayuda la buena imagen que tiene el gobernador Oscar Herrera Ahuad para encarar cada una de las acciones en la provincia.



En el Frente de Todos

El Frente de Todos es la nueva denominación que adoptaron en el acuerdo electoral que armaron el Partido Agrario y Social, el Partido de la Victoria y Unidad Popular. Para llegar a esa instancia se produjeron muchas corridas de último momento, tanto desde el Partido Agrario y Social como principalmente del Partido para la Victoria. Como se recordará, estos espacios se habían presentado en junio bajo el nombre del Frente Agrario y Social para la Victoria. La sociedad política estuvo a punto de romperse, ya que hasta último momento se generó la duda de una presentación conjunta. En el medio quedó por ahora afuera y en silencio Martín Sereno, tras enfrentarse con el líder del espacio Héctor “Cacho” Bárbaro. En medio de la negociación, intentando que se produjera un acuerdo de lista única se metió Mario “Pichi” Esper Perié, aunque no consiguió el objetivo. Finalmente, Cristina Brítez aguardó hasta último momento y finalmente se decidió sostener el acuerdo, pero con el nombre de Frente de Todos. Por ahora, van a resolver candidaturas en las Paso porque Isaac Lenguaza hizo pública su precandidatura y, según afirman en el entorno, no estaría dispuesto a bajarse. Por tal razón, en este espacio irían a internas a no ser que haya cambios en los próximos seis días.



En Juntos por el Cambio

En tanto, en Juntos por el Cambio también se preparan para ir a internas como están convencidos en el radicalismo misionero. Como se recordará, en la convención, gran parte de la estructura decidió brindar todo su apoyo al precandidato Martín Arjol. Ello fue ratificado esta semana por el presidente de la Unión Cívica Radical Misiones, Ricardo Andersen. No obstante, y a pesar de que habían propuesto una lista única, entienden que habrá internas al presentarse otros aspirantes como Gustavo González y también habría más interesados en ser de la partida. Del mismo modo, como se viene señalando, en el PRO el ex titular de la EBY Martín Goerling todo indica definiría candidatura con el montecarlense Walter Kunz, quien en 2019, siendo funcionario nacional de Agricultura Familiar de la Nación, se había presentado como candidato a intendente de Montecarlo.



De haber internas, Pedro Puerta, aunque no cierra la posibilidad de un eventual acuerdo -de ser necesario- también saldría a competir a través de su espacio político Activar.



Por ahora hay una semana de plazo para determinar internas o acuerdo de lista, ya que el 24 de julio, vence el plazo cuando deberá concretarse la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.