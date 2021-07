De alto voltaje

domingo 18 de julio de 2021 | 6:01hs.

River, enfocado en su participación en la Copa Libertadores y con un equipo integrado por algunos titulares y varios suplentes, será local ante Colón, reciente campeón de la Copa de Liga y con varios positivos en coronavirus en su plantel, en el inicio del torneo de la Liga Profesional.



El partido se jugará en el estadio Monumental, a partir de las 18, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.



River y su entrenador Marcelo Gallardo buscan la Copa Libertadores y en ese objetivo está enfocado el Millonario.



El cotejo de ida por octavos de final de la presente Libertadores culminó 1-1 de local ante Argentinos y ahora River piensa en el duro desquite que afrontará en el estadio Diego Maradona en La Paternal y por ello el cotejo ante Colón, si bien vale y mucho comenzar ganando en el certamen, no es un objetivo prioritario.



No obstante, River no jugará con un equipo totalmente alternativo. Gallardo sabe que a su formación le falta rodaje y que no pudo concretar amistosos a la vuelta de la pretemporada en Estados Unidos a causa del confinamiento del plantel como parte del protocolo contra el covid-19 que se utiliza con aquellos que regresan desde el exterior.



Asimismo, por la prioridad por la Libertadores no debe pasar inadvertida una deuda que el “River de Gallardo” tiene con su hincha que es la de ser campeón de un certamen de Primera División.



River con Gallardo logró 12 títulos, siete internacionales (dos Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas Sudamericana y una Suruga Bank) y cinco Copas nacionales (tres Copas Argentina y dos Supercopa Argentinas), pero no pudo ganar un certamen local de Primera.



Colón se dio el gusto y fue merecido campeón de la Copa de la Liga, al vencer a Racing por 3-0, quiere redoblar la apuesta en este campeonato.



Pero no todo fue festejos para los sabaleros, ya que le surgió un duro rival: el coronavirus. El plantel tuvo un brote de casos positivos entre los cuales estuvieron Facundo Garcés, Alexis Castro, Wilson Morelo y Nicolas Leguizamón, quienes ya se recuperaron y podrán estar ante River.



Pero ahora se sumaron y están descartados para el encuentro de esta tarde, Rafael Delgado, Santiago Pierotti, Eric Meza y el juvenil Agustín López.



Como si fuese poco el brote de Covid-19, tampoco podrán jugar ante River Cristian Ferreyra y Paolo Goltz, con dolencias musculares.



En el equipo santafesino podría debutar marcando la punta izquierda Nahuel Gallardo, el hijo del Muñeco, quien fue a Colón a préstamo junto al delantero Lucas Beltrán.