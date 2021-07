Calendario confirmado

domingo 18 de julio de 2021 | 6:01hs.

La Asociación de Clubes de la Liga Nacional de básquet determinó que el 3 de noviembre comenzará el torneo, que tendrá por segundo año consecutivo a Oberá Tenis Club como uno de los participantes de la elite del básquet argentino.



El miércoles 3 de noviembre será la jornada inicial de una fase regular que se extenderá hasta el 22 de marzo de 2022 y en la que los 20 equipos participantes se enfrentarán todos contra todos con partidos como local y visitante.



Cada club disputará 38 juegos en un calendario que incluirá el sistema de giras para optimizar los viajes de cada uno de los equipos y, dada la situación pandémica, minimizar los riesgos de contagio.



Con el nuevo formato, OTC jugará sus primeros partidos en Misiones, ya que en la temporada anterior debió ser parte de las burbujas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se disputó todo el torneo a causa de la pandemia.



Finalizada la campaña regular, los primeros doce elencos en la tabla de posiciones se clasificarán a la post temporada. En tanto, los conjuntos que acaben entre los puestos 13 y 18 finalizarán su participación, mientras que el penúltimo y el último se medirán en el playout por la permanencia en la máxima categoría del básquet nacional.



Ya en playoffs, los cuatro primeros de la tabla general esperarán directamente en los cuartos de final, mientras se celebra la reclasificación al mejor de tres partidos.



Tanto los cuartos de final como las semifinales se decidirán al mejor de cinco juegos, en tanto las finales será al mejor de siete duelos.



Se arma de a poco

Durante la semana, OTC confirmó que Taiel Gómez Quintero y Hans Feder Ponce continuarán en el plantel para la nueva temporada.



Para el nuevo torneo, el Celeste tendrá a Fabio Demti como entrenador y ya aseguró las llegadas de los bases Jonatan Treise y Nicolás de los Santos; el escolta Nicolás Slider y el ala pivote Facundo Giorgi, que son las fichas mayores.



Además, el conjunto misionero confirmó que contará con los foráneos Samuel Yeager, que se desempeña como alero, y los internos Joshua Morris y Clint Robinson.



Todo listo para la Sudamericana

El Celeste se ganó en 2020 su lugar en la Liga Sudamericana por ser el campeón del Súper 4 de la Liga Argentina, pero el año pasado no se disputó el torneo continental y ayer se confirmaron las fechas, sedes y grupos para el certamen.



Entre el 21 y 23 de octubre, OTC viajará a Puerto Varas, Chile, para jugar el grupo C de la Liga Sudamericana frente a Atlético Puerto Varas, San Martín de Corrientes y Atlético Olimpia de Uruguay.



El Celeste deberá terminar primero o segundo de su grupo para clasificar a semis (que se disputarán en noviembre) y el Final Four será en diciembre.