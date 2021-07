Kate enojada por los rumores de un romance con ‘El carpintero’

domingo 18 de julio de 2021 | 6:00hs.

‘Bienvenidos a bordo’, el programa que conduce Guido Kazcka en las tardenoches de El Trece, se convirtió en protagonista de los programas de espectáculo, al trascender un posible nuevo romance.



Según el ciclo Intrusos de canal América, la modelo Kate Rodríguez estaría saliendo con Nahuel López Matheu, conocido como ‘El carpintero’, y que llegó al programa como participante en el reto de fuerza de las barras.



“Él podría estar comprometido, pero no muestra nada y habla poco de la novia”, contó Rodrigo Lussich en Intrusos.



“Veremos si se animan a reconocerlo o como muchas veces, los rumores, por más ciertos que sean, se niegan”, disparó.



Y la respuesta de Kate llegó ayer de forma categórica: “Todos publican barbaridades, cosas que no son, y nadie levantó el teléfono para chequear”, señaló enojada Kate, negando que exista un vínculo con Matheu. “No lo conozco fuera del programa, no es ni siquiera mi amigo”.



Otro de los romances polémicos de ‘Bienvenidos a bordo’ fue el de Celeste Muriega y Hernán Drago. La bailarina y el modelo tuvieron un acercamiento pero al tiempo quedó en la nada.