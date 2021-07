Puerto Rico y un evento que reúne cultura con moda y tendencia

sábado 17 de julio de 2021 | 14:00hs.

La productora de Capioví Marian Rauber, impulsa una serie de eventos de carácter público, familiar e inclusivo, mezclando turismo y cultura con moda y tendencia, dirigido a todos los integrantes del grupo familiar, con o sin discapacidad, de cualquier edad, contextura física, embarazadas, y todo aquel que deba preparar su armario para cada ocasión.

“Los eventos de Misiones Moda son de carácter público, se realizan en plazas centrales o los lugares más concurridos de cada pueblo para que todos puedan participar, además se transmiten vía streaming para llegar verdaderamente a todos” explicó Rauber.

“También son inclusivos, porque en los desfiles incluimos a personas con y sin discapacidades, de variada contextura física, y de todas las edades; sin la necesidad de que cuenten con experiencias previas al modelaje. Puede ser visto como primera experiencia, cabe destacar que se realizan prácticas previas a cada evento”.

Según la emprendedora, esta es la primera vez que se puede apreciar esta manera de integrar moda y tendencia con Turismo y Cultura, haciendo hincapié en emprendedores, diseñadores y locales comerciales de cada municipio, reactivando el comercio y turismo de la zona.

Marian Rauber, realizaba un programa de televisión en Buenos Aires llamado “Ciudad Estética”, en la que mostraba distintas zonas de la ciudad, “conocí bastante de los lugares, y la manera de promocionarlos, además realiza hace más de 3 años estas actividades en nuestra provincia. Sigo en contacto con los mismos productores, que me garantizan que el material que realice en Misiones pueda ser difundido en canales nacionales”, explicó.

Próximos eventos

El más cercano es este sábado 17 de julio en el Paraiso Lodge por los 62 años de Puerto Leoni. Se trata de la elección Miss Puerto Leoni, evento organizado por Marian y con la colaboración de la municipalidad, “este sábado estaremos compartiendo durante todo el día, las candidatas tendrán un test cultural a las 15 y a la noche se arrancará con el certamen.

La modalidad será sin público, únicamente vía streaming, así que lo podrá ver cada persona desde su casa. Todo se realizará en el Paraiso Lodge”, contó, y añadió, “yo lo que hago es el acompañamiento a las chicas, les enseño a caminar en la pasarela, a expresarse y no tener miedo al micrófono, les ayudo con el tema de la autoestima, los miedos; las postulantes son chicas muy humildes y sin experiencias en modelaje, tengo fe de que será un gran evento”.

Inauguración del Mercado Modelo La Placita en Puerto Rico

Para el próximo fin de semana, Marian Rauber organiza el desfile en la inauguración de las nuevas instalaciones del Mercado Modelo “La Placita”, en el predio ubicado en Florencio Varela y Facundo Quiroga de Puerto Rico. La ceremonia será encabezada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y por el intendente Carlos Koth, y contará con la presencia de funcionarios y legisladores provinciales y municipales, “en La Placita vamos a hacer un desfile, un evento público, familiar e incl usivo, la idea es que se use la ropa que se vende en La Placita. Se va a cortar la calle y montar un gran escenario, además del desfile, se presentarán números artísticos, vamos a contar con la presencia del Gobernador y distintas autoridades, esta inauguración se postergó por la pandemia y las elecciones” contó.

Desfile en La Saladita de Garupá

Otro evento confirmado en la participará Marian Rauber con la producción, será en La Saladita de Garupá en agosto, “estamos ofreciendo esta modalidad de eventos en distintas localidades, para participar en el desfile buscamos a niños, adolescentes, embarazadas, mayores, discapacitados; no es necesario tener un curso de modelaje, después si les gusta pueden estudiar en alguna agencia, pero conmigo es como una primer experiencia, trato que los modelos, diseñadores y casas comerciales sean de esa localidad”.

Respecto a la continuidad de los eventos, Rauber expresó, “me encantaría hacer en todas las localidades misioneras, por eso mi emprendimiento se llama Misiones Moda, estamos hace 3 años, y a los municipios le gusta la propuesta porque es algo distinto, interesante, yo siempre elijo lugares concurridos, donde no se cobra la entrada entonces más gente puede apreciarlo”. Respecto a la tendencia, Rauber dijo, “por lo general, en los desfiles uno ve chicas flaquitas, rubias, altas, todas iguales; en mi caso es distinto, donde una familia puede sentarse, puede mirar y puede decir esa ropa me queda, me gusta, es algo divertido; siempre se pone algún número artístico en el medio, alguien que toque un saxofón, que baile tango, además de proyectar imágenes con el antes y el después de cada lugar, y lo que el municipio quiera destacar, por eso utilizamos cámaras y drones, para tener una cobertura bien completa de cada evento”.

La organizadora se preocupa por que cada desfile sea un evento de calidad con responsabilidad y disciplina, con un vuelco familiar y emotivo, un evento de buena apreciación y respuesta positiva por el público.