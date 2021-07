Entregaron becas deportivas a atletas misioneros en el Cepard

sábado 17 de julio de 2021 | 8:19hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad junto al ministro de Deportes Héctor Corti entregó becas del Programa Provincial de Estímulo al Deportista Misionero de Representación 2021 a jóvenes atletas misioneros, un incentivo que alcanza a 100 deportistas de representación mediante diferentes tipos de becas establecidas según las modalidades y el nivel de las competencias nacionales e internacional en las que participan. Este programa provincial se viene desarrollando desde hace tres años de manera consecutiva y busca asistir y estimular a atletas en etapa de formación, mediano y alto rendimiento para que puedan mantener la preparación y entrenamiento.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el “deporte como un lugar para cultivar los valores de la sociedad y los valores de la familia”. Asimismo, agradeció al Ministerio de Deportes porque después de “un año y medio podemos hacer un balance del enorme esfuerzo que hicieron ustedes para mantener viva la llama del deporte en un tiempo tan difícil”, en el que la práctica deportiva se detuvo y afectó la vida social. Así, destacó el equipo humano detrás del Ministerio por la realización de eventos deportivos con protocolares sanitarios.

“Hoy comienza una nueva etapa en Misiones” remarcó, refiriéndose a un tiempo en el que a pesar de la pandemia, en Misiones el deporte y la sociedad puede realizar una actividad segura. “Sí se puede hacer y el misionero ha demostrado que se puede hacer”, enfatizó y subrayó que la provincia cuenta con representantes en todos los deportes en la Argentina y en los Juegos Paraolímpicos.

También, subrayó el papel de la familia y a los profesores de todas las disciplinas quienes inculcan a los jóvenes deportistas las bondades de continuar con la práctica a pesar de la pandemia. Agradeció “por habernos ayudado y acompañado tanto en este tiempo” a pesar de las dificultades en materia económica. No obstante, aclaró que “tratamos a lo largo de este año y medio, hacer un equilibrio y que las herramientas necesarias básicas no falten en infraestructura, que no decaiga y que podamos tener nuestros representantes”.

“Vengo a comprometerme con ustedes en esta nueva etapa del deporte como elemento transformador de nuestra sociedad”. E instó a los jóvenes a vacunarse contra el COVID-19 para contribuir a mejorar la situación sanitaria y habló de la posibilidad de organizar una jornada en el CePARD para la vacunación de deportistas.

Por último, Herrera Ahuad anunció que para próximo mes estará vigente el incremento de la beca deportiva en un 50% del valor actual. En tanto, deseó éxitos a los deportistas que entran en competencia y sostuvo que tienen “todo el acompañamiento, no sólo del Gobierno de Misiones, sino de todo el pueblo misionero”.

En tanto, la cartera de Deportes también entregó indumentaria y barbijos a los deportistas. Posteriormente el Gobernador recorrió las instalaciones del CEPARD para conocer las nuevas canchas y nuevas obras.

A la entrega también asistieron el diputado nacional Ricardo Wellbach, funcionarios del Ministerio de Deportes, entrenadores, deportistas de Posadas y de toda la zona sur de la provincia.

Programa Provincial de Estímulo al Deportista Misionero de Representación 2021

En detalle, estas becas consisten en el otorgamiento de una remuneración económica a 100 atletas de representación, con un monto específico de acuerdo a su categoría. Los niveles son Proyección Olímpica y/o Panamericana, Proyección Sudamericana y/o Mundial, Destacado Nacional y Promesa Deportiva. El aporte es depositado de manera mensual y automática, durante diez meses.

Así, a través de este programa el Gobierno provincial busca asistir y estimular a atletas en etapa de formación, mediano y alto rendimiento para que puedan mantener la preparación y entrenamiento. Las postulaciones de atletas son presentadas por las federaciones y/o asociaciones provinciales rectoras de cada disciplina. La selección, monitoreo, evaluación y control de los beneficiados es llevada a cabo por el Ministerio de Deportes, de acuerdo al mérito deportivo y teniendo en cuenta el currículo deportivo adaptado a la disciplina que practican. El programa está conformado por atletas de varios municipios y/o zonas de la provincia.

Este año el programa tendrá un incremento del 50% en el monto asignado mensualmente con respecto al ciclo anterior, a implementarse en dos etapas: 30% para el periodo enero-junio; y 20 % para julio-diciembre.