Rudito Bundziak piensa en la clasificación del TC Mouras

sábado 17 de julio de 2021 | 6:01hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la 21° posición en los entrenamientos de la décima fecha del TC Mouras, que se realizaron en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata en Buenos Aires



En la primera tanda, el misionero dio 10 vueltas y marcó 1m29s219/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.400 metros de extensión. Bundziak quedó noveno a 959/1000 de Lucas Vicino (Dodge), quien fue el mejor de esa tanda.



Como el auto había quedado un poco de trompa, el Quilmes Plas trabajó sobre la máquina del piloto de Puerto Iguazú. Los cambios no cayeron bien y la segunda tanda se rompió el babero de la trompa, por lo que no pudo cerrar una buena vuelta y marcó 1m29s96/1000 ubicándose en la 21° posición a 1s793/100 de Marcos Quijada (Dodge), quien fue el mejor del día.



“Nos había quedado de trompa (el auto) en la primera tanda y buscamos una puesta a punto diferente para probar y no le cayó bien al auto. No se pudo redondear una vuelta. Vamos a seguir trabajando y mejorando el auto para la clasificación”, explicó el de la Tierra Colorada.



Hoy, desde las 12.30, habrá una tercera tanda de ensayos (por DeporTV) y luego, desde las 16.30, se disputará la clasificación, que se podrá ver por la TV Pública. Mañana desde las 9.45 irán las series (por DeporTV) y desde las 13.15 irá la final que se podrá ver por la TV Pública.