Solicitan que hijo de un ex intendente vaya a juicio por violar a una joven

sábado 17 de julio de 2021 | 6:03hs.

A más de diez meses de la denuncia por violación a una chica de 20 años de Jardín América y que tiene como único detenido e imputado a Gianluca G. (20), hijo de un ex intendente de General Urquiza, la parte querellante que interviene en la pesquisa solicitó que el expediente judicial sea elevado a juicio.



Por este mismo hecho aún continúa vigente un pedido de captura internacional para el otro implicado que tiene el caso, Hernán M. (21), hijo de una de las integrantes del famoso clan con investigaciones y condenas federales por contrabando de cigarrillo y lavado de dinero en la zona Centro de la provincia.



Según consignaron voceros que entienden en el caso, desde el estudio jurídico Zapana-Tilli, quienes representan a la víctima como querellantes dentro del proceso investigativo, presentaron días atrás dicho requerimiento ante el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena.



La calificación que se citó fue la de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos personas.



Entre los elementos de prueba que recolectó la querella a lo largo de la causa se destacan los resultados de los estudios genéticos y en donde se detectaron rastros de ADN de dos personas. Y uno de esos patrones identificados coincide en un 99,99% con el detenido. Además, este mismo perfil se encontró en prendas de vestir de la víctima y sábanas incautadas oportunamente por la Policía.



Mediante los exámenes realizados, también se pudo establecer que la chica ingirió una mezcla entre estupefacientes, alcohol y un medicamento que venía tomando y que le había sido recetado con anterioridad. Y que en su conjunto “puede vencer la resistencia de cualquier persona”, añadió una fuente consultada.



A partir de todo esto, el fiscal de Instrucción de Jardín América, Jorge Fernández, deberá expedirse en los próximos días sobre este caso.



De compartir el criterio de la querella, y no de solicitar el sobreseimiento del acusado por falta de pruebas, todas las actuaciones serán remitidas al juez Sena, quien correrá vista a la defensa de lo solicitado.



Y en caso de que no exista oposición de quien defiende al detenido, el expediente será girado al Tribunal Penal de Posadas para posterior designación de fecha para debate.



Por el momento, y mientras se resuelva su situación procesal, el único detenido que tiene el caso continúa alojado en la comisaría de Puerto Leoni.



A lo largo del proceso, desde su defensa se interpusieron varios planteos que oportunamente fueron desestimados por la Justicia.



El primero de ellos fue una excarcelación que se hizo posterior a la declaración indagatoria del joven. Por el alto riesgo de entorpecimiento de la pesquisa que existía en el caso de otorgar la libertad al sospechoso, más aún sabiendo que el otro implicado continuaba prófugo, se decidió la denegatoria.



Además, a fines de enero se pidió por una prisión domiciliaria para el detenido, bajo el justificativo de un tratamiento por asma que debía seguir fuera de la dependencia policial. En este caso fue el magistrado Manuel Balanda Gómez, juez de Instrucción de Puerto Rico y que en ese momento subrogaba a Sena, quien volvió a dar un revés judicial para el acusado.



El caso

La reconstrucción hecha hasta el momento indica que el ataque se produjo durante la mañana del sábado 5 de septiembre pasado en Jardín América.



El relato de la denunciante sostiene que horas antes de la agresión estuvo bebiendo en un bar hasta que el lugar cerró a las 3 de la mañana debido a las restricciones impuestas en Misiones por el Covid-19.



Fue entonces que los dos implicados la fueron a buscar a ella y una amiga para ir a un ‘after’ a la casa de uno de ellos. Las dos empezaron a sentirse mal y su acompañante se fue a su casa antes que la denunciante. Fue cerca de las 5.30 cuando los jóvenes implicados se ofrecieron a llevarla y en el camino empezó a sentirse mal, asegurando incluso que perdió el conocimiento.



Un rato más tarde, la víctima se despertó desnuda y lastimada. Rápidamente se contactó con su familia y horas más tarde radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX.



Mediante una serie de testimoniales que se recolectaron se pudo comprobar que la víctima tuvo contacto con los dos sospechosos. Y por ello, se pidió la inmediata ubicación y detención de ambos.



Gianluca fue puesto a disposición de la Justicia días después de la denuncia, mientras que el otro joven desapareció a las pocas horas de trascender la fuerte acusación en su contra.



La principal hipótesis apunta a que este último buscó refugio en Paraguay, donde vive un familiar. Por si fuera poco, un rastreo que se hizo a su teléfono celular indicó que la última activación fue en Colonia Oasis.



Más allá de esto, un abogado se presentó ante la Justicia con un pedido de eximición de prisión para el prófugo y que rápidamente fue desestimado por el juez Sena.



A raíz de lo ocurrido, y por las intimidaciones y amenazas que sufrió por parte del entorno de los dos implicados, la denunciante debió abandonar la localidad junto a su familia.



Incluso en la fiscalía de Jardín América se instruye una denuncia por amenazas que la muchacha hizo en su momento.



Por si fuera poco, a fines de octubre pasado, hubo una marcha en Jardín América para desestimar la acusación contra los dos jóvenes. Allí se dijo que la joven mentía y que todo era parte de un “circo”.



En respuesta a esta movilización, en Posadas hubo una concentración similar pero en donde se pidió Justicia por la denunciante. Todo bajo el lema “Basta de encubrir violadores”.