Vacunados ingresan gratis a parques provinciales

sábado 17 de julio de 2021 | 6:04hs.

Para un sector turístico, que todavía no se recuperó de los embates del coronavirus, el período de vacaciones de invierno, que en Misiones comenzó el pasado 12 de julio y se extiende hasta el 23, resulta alentador por el gran movimiento de visitantes en distintos puntos de la provincia, tanto de los locales como de los que ingresar desde otras regiones del país.



Es por ello que desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones informaron que aquellos misioneros que tengan entre 18 y 40 años y que presenten el carnet de vacunación en parques provinciales y conjuntos jesuíticos tendrán entrada libre y gratuita.



La iniciativa empezó a ser efectiva desde ayer y genera gran expectativa.



Ingreso de turistas nacionales

Además, desde el pasado 9 de julio aquellos viajeros que acrediten su reserva en algún alojamiento o la contratación de algún servicio turístico dentro de la provincia no deberán abonar el test rápido que es obligatorio para ingresar a la tierra colorada desde cualquier otro punto de la Argentina.



En tanto, los que llegan a los puntos de acceso, ya sea terrestres o aéreos, con el certificado del test negativo realizado hasta 48 horas antes tendrán un voucher de descuentos en servicios turísticos.



Las medidas son las mismas que se pusieron en funcionamiento en las vacaciones de verano con el fin de incentivar la llegada de visitantes a la provincia y generar ingresos al sector turístico de la tierra colorada.



Para ingresar a Misiones es obligatorio contar con el resultado del test (PCR o rápido) negativo y tener instalada en el celular la aplicación Misiones Digital.



Por ello, quienes no lo tengan hecho ni acrediten reserva deberán abonarlo a un costo de 2 mil pesos en cualquiera de los ingresos: los aeropuertos de Puerto Iguazú y Posadas, así como los pasos terrestres por el Arco (ruta 12) y Centinela (ruta 14).



Los testeos, al igual que durante el periodo de vacaciones de verano, será durante las 24 horas en los accesos por tierra y en los aeropuertos en el horario de arribo de los aviones.



En otro orden, y de cara al receso invernal, se ratificó desde el Ministerio de Salud Pública que los turistas no serán vacunados dado que las dosis que recibe cada provincia se destina a los domiciliados allí.