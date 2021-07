Cuba y las excusas

sábado 17 de julio de 2021 | 6:00hs.

A través de los medios se trata de promover una serie de maniobras desestabilizadoras de la zona cubana, y lo está hace mucho tiempo.



Se trata de buscar una excusa para impulsar una intervención militar de la “comunidad internacional”, esto es, Estados Unidos.



Una mezcla de intervención humanitaria e intervención de otra cosa , como ya estamos acostumbrados a ver en estas maniobras orquestadas en la oscuridad, que planifican los que están detrás entre bastidores y no podemos ver porque ocultan sus rostros, ya que suelen disponer de un cuerpo débil y lleno de temores y nunca por ello hablan directamente.



Hoy, no obstante, dadas las circunstancias actuales, nadie puede tirar la primera piedra, ya que nadie está libre de corruptelas. Ningún lugar o país del mundo en este momento está libre de la violencia que azota como un látigo por todos lados, ni los que tienen ni los que no tienen.

Jesús Antonio Fernández Olmedo