“Estoy satisfecho con el plantel”

sábado 17 de julio de 2021 | 6:01hs.

El entrenador de Racing, Juan Antonio Pizzi, afirmó que está “satisfecho” con el armado del plantel de cara al nuevo torneo de la Liga Profesional, en la que su equipo debutará desde las 20.15 contra Vélez como visitante.



“En líneas generales, estoy satisfecho con los jugadores que están pero sí creo que hay algunas posiciones que podemos consolidar un poco más”, dijo el entrenador.



“Es un imprevisto las ausencias que tenemos, pero esperamos no tenerlo más en el semestre”, explicó Pizzi sobre las diferentes lesiones y partidas de algunos futbolistas en la primera parte del año.



Racing jugó el miércoles contra San Pablo (1-1) en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador ya definió el once inicial para debutar en el campeonato argentino pero no lo dio a conocer en la rueda de prensa.



“Tengo el equipo pero se lo diré primero a los jugadores. Estamos contentos con Lisandro (López) pero venía de una larga inactividad y necesita tiempo para ponerse al corriente. En los próximos partidos va a tener la chance de jugar”, argumentó sobre la ausencia de uno de los ídolos de la Academia, quien regresó del fútbol estadounidense.



“En todos los partidos trato de encontrar equipos que me den consistencia desde lo anímico y lo futbolístico. Es evidente que, cuando hay una seguidilla de partidos, se siente lo físico pero recién estamos en el inicio. No veo indispensable la necesidad de hacer muchos cambios”, continuó el DT, por lo que se presume que la alineación inicial será parecida a la que arrancó entre semana en Brasil.



En tanto, el ex Chacarita Nicolás Oroz regresó de Al Wasl de Emiratos Árabes y se quedará en el plantel tras una charla con Pizzi.



En Vélez llegó como refuerzo el arquero boliviano Carlos Lampe (de fugaz paso por Boca en 2018), aunque no jugará hoy porque no cumplió con los días de confinamiento que demanda el protocolo de Covid-19.



El Fortín se desprendió del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, el uruguayo Hernán de la Fuente, el peruano Luis Abram y el chileno Pablo Galdames (libres), y no tendrá a Thiago Almada, con el seleccionado argentino que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.