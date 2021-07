Misiones proyecta la primera planta de producción de hidrógeno verde

sábado 17 de julio de 2021 | 5:00hs.

Los parques industriales volvieron a tener un fuerte impulso en los últimos tiempos en Misiones. En Campo Grande, el proyecto avanzó en un 70% y ya hay 17 empresas interesadas en operar en el predio; en tanto, en Santa Ana, buscan completar los trámites para que lleguen más empresas. En Eldorado esperan la aprobación de impacto ambiental para buscar más recursos, se suman a los que vienen operando de manera regular y desde hace tiempo, como el de Puerto Rico, aunque por lejos el Parque de la Innovación de Posadas es el que dio un mayor salto, al contar ahora con más de quince firmas de base tecnológica, como LUG, primera fábrica de luminarias led de Latinoamérica; Voltu, industria de módulos de energía; Med, de barbijos; Faniot, Hamelbot, fábricas de nanosensores y movilidad eléctrica, y la primera fábrica de casas de madera industrializadas del país. Ahora la novedad es que se trabajará en la primera planta de producción de hidrógeno verde de la provincia denominada Hidrógeno Misiones.

Es la búsqueda de combustible limpio para mitigar los efectos del cambio climático y reemplazar de forma progresiva los combustibles fósiles. Actualmente se produce hidrógeno desde el gas natural, el petróleo y el carbono, que sigue generando contaminación. Lo que se busca es el hidrógeno que reacciona con el aire, generando electricidad y liberándose agua (H2O) al exterior en forma de vapor. Así, genera electricidad o calor de manera totalmente limpia. El hidrógeno verde es una novedad en la región, pero se viene analizando en el mundo para ayudar a reducir emisiones en procesos industriales existentes y también a proporcionar combustible para vehículos.

Christian Piatti, presidente del Parque Industrial y de la Innovación, sostuvo que “es un proyecto disruptivo. Lo abordamos con la puesta en marcha de la primera planta de producción de hidrógeno verde de la provincia denominada Hidrógeno Misiones”.

Entiende que es un capítulo que abre otra línea “que será la activación de la primera ruta del hidrógeno del país. Fabricar y envasar hidrógeno nos posicionará a la vanguardia en el país y Latinoamérica. La llamada economía del hidrógeno es el eje fundamental, empleado por diferentes geografías y países para lograr una plena descarbonización y nuevamente Misiones liderará este sector”.

Piatti sostuvo que “la posibilidad de emplear el hidrógeno como vector energético y combustible alternativo en el transporte, la industria, la energía y el sector residencial, nos abrirá la puerta a economías circulares, locales y, en definitiva, sostenibles”.

Por lo que pudo saber El Territorio, se están haciendo ya las pruebas en una planta piloto apuntando a crear la primera planta de hidrógeno verde.

Piatti además planteó que “de eso se trata la innovación, de generar oportunidades, de generar trabajo”.

Avances en el Parque Industrial

A su vez, Piatti repasó los avances que se fueron dando en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas. “Sin lugar a dudas la radicación de la Faniot, la primera fábrica argentina de nanosensores, surgida como una iniciativa del gobierno de Misiones a través de su Ministerio de Educación en colaboración con SmartCultiva, Polo Tic y Marandú Comunicaciones, es un salto cualitativo en la matriz productiva provincial”, sostuvo.

Detalló que además de la producción de las placas educativas, sus novedosos kits de Robótica Educativa y la fabricación de termómetros infrarrojos para medir la temperatura corporal -dispositivo indispensable frente a la pandemia-, en julio dio inicio al desarrollo del Área de Movilidad Sustentable a través de la firma Hamelbot, proyecto emplazado en el Parque para desarrollar un robot inteligente destinado al agro y un vehículo eléctrico biplaza.

“Esta expansión trae aparejado un nuevo know how para la industria misionera, pero, sobre todo, nuevos puestos de trabajo para nuestros jóvenes. Este año se sumarán 35 nuevos profesionales, buscando completar una plana de 70 operarios especializados, de las áreas de la biotecnología, ingeniería industrial, informática, mecánica y electrónica, entre otras, trabajando en diferentes desarrollos”, añadió Piatti, que es un empresario e inventor y se define como un emprendedor empedernido que busca liderar proyectos para generar trabajo y soluciones.

Desde que asumió, hace un año y medio, transformó el parque industrial en un centro de innovación provincial que hoy atrae empresas del interior y atraviesa la provincia con sus proyectos. Trazó alianzas con municipios como Posadas, Apóstoles, San Vicente trabajando en conjunto con ministerios como Hacienda, Energía, entre otros.

Los desafíos

Proyectos para potenciar la industria del conocimiento como Misiones Diseña, el Parque de las Industrias Creativas o la primera Planta Piloto de Generación de Hidrógeno que conlleva la primer Ruta del Hidrógeno Verde en el país, son algunos de los desafíos que encara. “El ingeniero (Carlos) Rovira vio la potencialidad del hidrógeno cuando aún no se pensaba en energías alternativas. Hoy estamos armando la planta piloto con tecnología que él previó hace cerca de diez años”, indicó.

En medio de la pandemia logró la radicación de la primera fábrica de barbijos de la provincia y comenzó las obras de dos grandes proyectos como lo son el Centro de Robótica y Automatización Industrial y la Manzana Pyme, un complejo de naves industriales destinadas a los emprendedores que no cuentan con capital para dar sus primeros pasos.

Piatti es ingeniero mecánico, apasionado por la tecnología y la innovación, experto en modelado 3D y docente universitario de la Unam. Aquí repasa los principales desafíos que lleva a cabo en el Parque Industrial de Posadas.

¿Cuál es la idea de un Parque de la innovación?

Desde que asumí el desafío, que me encomendó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, pensé no sólo en radicar empresas ligadas a la innovación y la tecnología, sino en ser profeta de la innovación. Tenía muy en claro que la matriz productiva que el gobierno provincial quiere cambiar, y que ya viene impulsada desde hace más de 10 años por la estrategia del presidente de la Cámara de Diputados Carlos Rovira, con diversos proyectos, necesitaba un faro que conjugue de manera pragmática la idea con la industria y la empresa. Me propuse articular su pensamiento a mi área de manera práctica y vamos con buen rumbo.

¿Qué proyectos se pusieron en marcha y qué se profundizó?

Trabajamos sobre tres ejes, incentivos financieros e infraestructura del predio, atracción de industrias para su radicación y coordinación de proyectos de innovación.

Potenciamos los centros de innovación como el Polo Tic y diseñamos los nuevos proyectos como el Centro de Robótica Industrial Misiones dotado con la mayor tecnología del NEA, en un espacio que contará con nuevas aulas, un moderno auditórium, un salón de usos múltiples, una biblioteca tecnológica y un restó.

En esta misma línea y buscando ampliar el horizonte del parque, comenzamos la obra de la primera manzana destinada a las pymes, una deuda que se saldará con los pequeños emprendedores, que hasta ahora no tenían un espacio por no poder contar con recursos para construir su propia nave. Sin dudas este será un salto multiplicador. Otorgará a los jóvenes e innovadores emprendedores la oportunidad de tener un espacio para el desarrollo de sus productos.

Contamos además con programas como la incubadora de proyectos, Proyectate, para emprendedores que recién comienzan y la aceleradora de ecommerce E-proyectate para posicionar a los que ya tienen productos en el mundo de las ventas online, para lo cual hicimos alianza con Andreani y Tienda Nube, dos referentes del mercado nacional.

Un orgullo de la incubadora fue sin dudas haber descubierto tantos emprendedores talentosos de la provincia, el ganador Simacon, es un emprendimiento de El Alcázar, dedicado a desarrollar ladrillos macizos logrando reemplazar el uso de poliestireno expandido (EPS) en sistemas constructivos tipo ICF por un material compuesto de hormigón y fibras de madera mineralizadas. El jurado destacó el emprendimiento por su innovación y por estar asentados en un modelo de economía circular. Es un ejemplo del modelo misionerista de industria, innovación constante, cuidado y respeto del medioambiente y valor agregado, en este caso a la madera que suele no utilizarse.

Potenciamos el plan de provisión de luminarias para municipios Lumi Led, para llegar a toda la provincia con soluciones sustentables, llevando mejor iluminación y generando ahorro energético. El concepto de sustentabilidad para nosotros no es un simple slogan, lo pensamos desde cero en cada proyecto.

En el mismo plano avanzamos en el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (Lacepmi), primer laboratorio inteligente del NEA, en la puesta en marcha de los análisis de alta complejidad al poner en funcionamiento el área de cromatografía. Tras más de 20 años la provincia vuelve a realizar estos análisis.

Y en el plano de las industrias del conocimiento estamos llevando a cabo un proyecto de vanguardia para el Norte del país.

Presentaremos en breve el Parque de las Industrias Creativas, Misiones Diseña (Midi), primer centro de vanguardia apuntado a las industrias creativas de la provincia que se ubicará en el Parque del Conocimiento, con la finalidad de abarcar todas las áreas del diseño en un espacio con infraestructura moderna y lo último en tecnología.