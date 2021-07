Dos producciones misioneras en la sección 'Goes to Cannes'

sábado 17 de julio de 2021 | 6:00hs.

Los largometrajes producidos y rodados en Misiones ‘Ese fin de semana’, de Mara Pescio con producción de Santiago Carabante e ‘Hija’, dirigida por Martín Desalvo y producida por José Salvia, participaron del Marché du Film, espacio exclusivo de negocios en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes que culmina hoy. Ambas producciones, que se encuentran en etapas finales y que contaron para su realización con apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), participaron de la sección Goes to Cannes, luego de ganar un pase directo en el Sanfic Industria, mercado audiovisual del Festival de Santiago de Chile, en marzo pasado.



Lo que sin dudas es un hecho relevante es que, de las cinco películas iberoamericanas seleccionadas en Sanfic Goes to Cannes, las únicas dos películas argentinas fueron rodadas íntegramente en Misiones, con equipos de producción local.