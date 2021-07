Más de 120 personas muertas por inundaciones y derrumbes

sábado 17 de julio de 2021 | 6:02hs.

Hasta anoche más de 120 personas habían muerto en Europa, la mayoría de ellas en Alemania, por el fuerte temporal de lluvia y viento que ya lleva varias horas generando inundaciones y derrumbes. Las autoridades estiman que el saldo podría aumentar ya que los servicios de rescate continúan buscando a decenas de desaparecidos.



En el oeste de Alemania se había confirmado hasta ayer la muerte de 103 personas y en Bélgica hay al menos 18 fallecidos, según los últimos balances oficiales. Luxemburgo y Holanda también fueron afectados y hubo zonas que tuvieron que ser evacuadas de urgencia.



“Me temo que sólo veremos la magnitud de la catástrofe en los próximos días”, advirtió la canciller alemana, Angela Merkel, desde Washington, donde está de visita.



Sorpresivo

Medios europeos dan cuenta que las intensas lluvias sorprendieron a los habitantes y en poco tiempo algunos quedaron atrapados por los desbordes de ríos que sembraron desolación a su paso.



En el estado de de Renania-Palatinado, por ejemplo, el número de decesos pasó ayer de 28 a 60 pero seguro aumentará ya que las autoridades buscan a decenas de desaparecidos.



Cerca de Colonia, en tanto, un deslizamiento de tierra ocurrido en la víspera provocó varios muertos y hay personas “que no aparecen”, según una portavoz local.



En la zona de Ahrweiler, especialmente golpeada, hasta anoche había 1300 personas de las que no se tenía noticias, aunque gran parte de esa cifra engloba a habitantes que no pueden ser localizados debido a los problemas de comunicación.



En ese contexto cerca de mil soldados alemanes fueron movilizados para ayudar en las operaciones de rescate, evacuación y limpieza de las ciudades, de las que salen imágenes desoladoras. “Pareciera que pasó un tsunami dejando las calles y numerosas casas sumergidas, hay edificios que se hundieron, los autos fueron arrastrados y los árboles arrancados. Varios vecindarios seguían aislados del mundo”, se informó.



Por ahora sigue lloviendo en varias regiones del oeste y como consecuencia de eso el caudal del Rin y de varios de sus afluentes aumenta peligrosamente.



Para Gerd Landsberg, director general de la asociación alemana de ciudades y municipios, se trata de “una catástrofe de una magnitud desconocida” y después de recorrer las zonas afectadas afirmó que “hay miles de millones de euros en pérdidas”.



Cambio climático

Estas lluvias situaron la cuestión del cambio climático en el centro de la campaña electoral alemana, donde se celebrarán los comicios legislativos el 26 de septiembre y tras los cuales la canciller Ángela Merkel dejará el cargo.



“Estos caprichos meteorológicos extremos son consecuencia del cambio climático”, afirmó el ministro de Interior, Horst Seehofer en conferencia de prensa y añadió que “cuando la atmósfera se calienta retiene más agua y povoca lluvias intensas. Estas pueden tener consecuencias devastadoras en zonas urbanas, debido a sistemas de drenaje deficientes o construcciones situadas en zonas que corren el riesgo de verse inundadas”.