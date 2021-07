Detienen a joven que estafaba simulando pagos online

sábado 17 de julio de 2021 | 6:03hs.

Hace un mes comerciantes de rubros variados de San Pedro detectaron la presencia de un joven que realizaba varias maniobras para estafar al fingir abonar el costo de alguna compra utilizando la aplicación Mercado Pago. Los lugareños se mantenían en vilo y rápidamente se viralizó el modus operandi, alertando así sobre su ardid. A sabiendas de que lo estaban buscando, el joven abandonó la localidad y siguió estafando en San Vicente, pero finalmente fue detenido en horas de la noche del jueves.



El sospechoso tiene 18 años y generó indignación y preocupación entre los comerciantes de la Capital de la Araucaria. Es que con el auge de las ventas electrónicas se amplió el abanico de vías para abonar la compra mediante algún sistema virtual.



Habrán sido más de diez los comercios, entre panaderías, kioscos, supermercados y tiendas de ropas que sufrieron intento o estafa por parte del joven.



Tal y como reflejó El Territorio, el ahora detenido llegaba a los locales vestido de manera correcta, algunas veces utilizando uniformes escolares con un barbijo personalizado con la inscripción “Brigada”. Así, luego de realizada la compra y al momento de pagar, solicitaba hacerlo mediante la aplicación.



En esa instancia el ardid podía variar. En algunos casos exhibía una captura de pantalla en la que indicaba que la operación fue exitosa; en otros aducía que se había quedado sin batería, no tenía internet, y concretaría al pago desde su casa, haciéndose valer de la confianza de algunos comerciantes. Otros no se dejaron engañar.



El último intento de estafa se registró en una panadería ubicada en la zona céntrica el pasado 12 de julio, donde el joven ya había sido estafado con una compra por el valor de 500 pesos. Cuando los dueños se percataron de su presencia lo increparon, pero el joven negó ser el delincuente.



En una casa de indumentaria deportiva había realizado una compra por más de 3.000 pesos. Cuando fue a pagar dijo que tenía problemas con el móvil y el dueño aceptó que concrete la transacción desde su domicilio. Esto no ocurrió, pero ante la insistencia del dueño del local, el joven se acercó al otro día y llevó el dinero en efectivo.



En otro de los hechos, quiso estafar a la vendedora en un kiosco exhibiendo una captura de pantalla. Pero a sabiendas de que la transferencia suele ser inmediata, la dueña no le hizo entrega de la mercadería.



Ante estos repetidos hechos se viralizó la presencia de un posible estafador serial, por lo que el joven se retiró de la localidad, aunque siguió haciendo de las suyas a pocos kilómetros, en San Vicente.



La detención fue posible mediante un llamado telefónico que realizó la dueña de una panadería ubicada en la zona centro de San Vicente, quien contó a los uniformados que además de intentar estafar, el joven golpeó uno de los estantes.



Con esto los efectivos lograron dar con el sospechoso y en su poder encontraron ropas con sus respectivas etiquetas, lentes de contacto y un teléfono celular nuevo que aún estaba en la caja.