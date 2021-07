Proponen que se elimine el IVA en compras con Alimentar

sábado 17 de julio de 2021 | 6:02hs.

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso que el gobierno elimine la carga tributaria que recae sobre los alimentos comprados con la Tarjeta Alimentar y otros instrumentos de ayuda social, para otorgarle mayor formalidad al esquema de asignación de recursos a personas socialmente vulnerables en todo el país.



La alternativa de quitar el IVA en los alimentos “exclusivamente para esos sectores de menores recursos” y no de una manera generalizada fue planteada de manera oficial por el titular de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, al participar de la apertura del ciclo de charlas organizado por Pastoral Social “Semana Social 2021”.



“Se permitiría un tratamiento tributario diferenciado que reduzca la presión fiscal exclusivamente para esos sectores de menores recursos”, dijo Funes de Rioja, poniendo como ejemplo a las personas que perciben jubilaciones mínimas, trabajadores con salarios apenas por sobre el mínimo vital y otras prestaciones mínimas de subsistencia que se plantea como paliativo a la crisis. En este sentido el dirigente remarcó que “los impuestos no deben esfumarse en la informalidad si no que sean acreditados en la proporción que así lo decida el Estado, aumentando el poder de compra de la canasta básica”.



Informalidad

Desde la existencia de la Tarjeta Alimentar múltiples negocios ofrecen productos con la posibilidad, inclusive, de adquirir bebidas alcohólicas, ropa, cigarrillos y otros elementos que no forman parte del foco dispuesto por el gobierno como ayuda social para las familias.



En este sentido, Funes de Rioja advirtió sobre el deslizamiento hacia mercados informales de las compras con, por ejemplo, la Tarjeta Alimentar.



“Hay más de 280 mil puntos de venta en el país, pero solo el 30% están en el canal moderno como los supermercados y autoservicios, el resto forma parte de esa informalidad que habrá que corregir”, dijo el titular de la UIA.



Por otro lado, el comité ejecutivo de la institución dialogó con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni “para evaluar estrategias para potenciar la generación de puestos de trabajo y el protagonismo de la industria de cara a los nuevos desafíos de empleabilidad”.