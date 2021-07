Sobreseyeron a todos los imputados en la causa Qunita

sábado 17 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Tribunal Federal 1 resolvió por unanimidad y en sintonía con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a los imputados en la causa conocida como Plan Qunita.



“Al no existir en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde sobreseer a todos los imputados”, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su segundo, Nicolás Kreplak.



La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas omitidas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.



Los funcionarios y empresarios estuvieron acusados por presuntos sobreprecios pagados para la integración de los kits -de cunas, chupete, moisés, entre otros- que componían el Plan Qunita, destinado a hijos de madres de bajos recursos.



Argumentos

“En ausencia de contradictorio entre las partes, la única facultad con la que el tribunal cuenta ante la postura desincriminante de la fiscal de juicio es la de verificar que actuación; es decir, que el dictamen se halle debidamente motivado”, explicaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.



“No caben reparos sobre la construcción argumentativa de la fiscal Baigún, quien, además de exponer sus fundamentos en forma coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en los datos y elementos probatorios incorporados”, añadieron.



El fallo absolutorio recuerda que “ante la falta de querella, el dictamen desincriminante de la fiscal es vinculante” y obliga al tribunal a seguir su criterio.



También deja sentado que el proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas imputadas” y en paralelo deja sin efecto las medidas cautelares decretadas sobre sus patrimonios.



En su momento, el juez Claudio Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que pudieran resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que nunca llegó a concretarse.