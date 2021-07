Optimismo colectivo

sábado 17 de julio de 2021 | 6:01hs.

En lo que será el adelantado de la fecha 13 del torneo Federal A, Crucero tendrá una difícil parada en Pergamino cuando enfrente desde 15 a Douglas Haig. El partido de la zona B será otra gran oportunidad para cortar una sequía importante de visitante, condición en que el Colectivero lleva cinco derrotas al hilo.



El equipo de Pico Salinas viene de consumar un importante triunfo en casa (3-0 sobre Gimnasia de Concepción), resultado que le permitió escapar del fondo de las posiciones y sacarse una pesada mochila resultadista.



“Venimos con un envión importante después de la última presentación, jugamos un buen partido”, remarcó el capitán Pablo Motta. “Queremos cortar la racha de visitante que la verdad es un número feo, no lo merecemos. Sabemos que estamos en condiciones de traer un buen resultado”, agregó.



Respecto a Douglas,el mediocampista remarcó: “Sabemos que es un rival duro que no ha conseguido buenos resultados, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes, quitarle la pelota y demostrar lo que venimos trabajando”.



En cuanto al plantel, se confirmó la baja de Abel Méndez (el delantero arrastra un dolor en la rodilla y el entrenador no lo quiere arriesgar), mientras que se sumaron tres jugadores: dos marcadores centrales, Nicolás Portillo y Franco Flores, y el volante central Facundo Bernal.



El árbitro será Bruno Amiconi (Salto).