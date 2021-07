Llegan al país más de 3 millones de dosis de la vacuna Moderna

sábado 17 de julio de 2021 | 6:04hs.

Para esta madrugada se esperaba que llegara al país la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna por parte del gobierno de Estados Unidos. Con el arribo de este envío, que se concretará en dos vuelos que emprendieron el regreso desde la ciudad estadounidense de Memphis, según se confirmó ayer, la Argentina superará para este fin de semana las 36 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus recibidas.



Al celebrar la entrega de las vacunas por parte de EE.UU., Fernández señaló que “la pandemia es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para avanzar hacia sociedades más equitativas, más inclusivas y más justas”, y destacó que “esta donación del gobierno de Estados Unidos es una contribución muy importante que marca un camino de cooperación”, según se informó oficialmente.



Además, se precisó que esta entrega solidaria de vacunas es la más numerosa a un solo país de la región por parte de Estados Unidos.



Este arribo fue consecuencia de la firma por parte del Poder Ejecutivo, el 3 de julio pasado, de un DNU que posibilitó habilitar un acuerdo con el laboratorio Moderna Inc. por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19 o las dosis equivalentes de la vacuna como refuerzo.



La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna fue diseñada a través de la tecnología de ARN mensajero para que el sistema inmunológico aprenda a repeler parte de la proteína del virus, y demostró una alta tasa de eficacia entre los adolescentes de 12 a 17 años.



94% de eficacia

La vacuna contra el coronavirus de la empresa estadounidense Moderna, desarrollada con una tecnología innovadora, demostró una eficacia del 94,1%, presentó buenos resultados en población adolescente y generó títulos neutralizantes contra las nuevas variantes del virus en las personas inmunizadas.



Se trata de una de las dos vacunas aprobadas con tecnología de ARN mensajero junto a la de Pfizer, se administra en dos dosis y según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede conservarse a una temperatura de entre 2 ° y 8 ° durante 30 días.



A diferencia de Pfizer, aunque “los viales multidosis incluidos en los envases contienen una suspensión que se debe conservar a una temperatura comprendida entre –25 º y –15 º, se pueden mantener refrigerados a una temperatura de entre 2 ° y 8 ° durante 30 días”, indicó la OMS.



El estudio clínico de fase 3 de la vacuna de Moderna fue publicado el 30 de diciembre de 2020 en la revista New England Journal of Medicine, y allí se informó la eficacia del 94,1% contra la Covid-19 sintomática en base al ensayo en el que participaron más de 30 mil voluntarios.



El trabajo también señaló que “aparte de las reacciones transitorias locales y sistémicas, no se identificaron problemas de seguridad”.



El 25 de mayo pasado, Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus es “altamente efectiva” en adolescentes de entre 12 y 17 años, según los resultados completos del ensayo clínico TeenCOVE.



En ese estudio participaron más de 3.700 adolescentes de entre 12 y 17 años en Estados Unidos, de los cuales dos tercios recibieron la vacuna y un tercio placebo.



“Tras dos dosis, ningún caso de Covid-19 se observó en el grupo vacunado (...) contra cuatro casos en el grupo placebo, lo que resulta en una efectividad de la vacuna de 100% 14 días después de la segunda dosis”, sostuvo Moderna en su comunicado.



En tanto, ayer llegó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde China con un cargamento de 768 mil vacunas Sinopharm.



Se trata del sexto de los diez viajes previstos para julio hasta completar los ocho millones de dosis, en el marco del contrato suscrito con el China National Pharmaceutical Group Corp por un total de 24 millones de vacunas hasta septiembre.



Sumando las dosis chinas de ayer y las vacunas Moderna que llegan esta madrugada, Argentina alcanzará un total de 36.291.730 vacunas desde el inicio del plan de inoculación de la población.