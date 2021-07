Advierten sobre el peligroso discurso contra las vacunas

sábado 17 de julio de 2021 | 4:00hs.

En Misiones, el pediatra infectólogo Oscar López es una de las voces más respetadas en materia de vacunación. Magíster en salud pública y especializado en vacunas, no duda un segundo en sus beneficios. Por eso se mostró sorprendido y disgustado por las declaraciones de un colega suyo que insta a sus pacientes en Oberá a no vacunarse contra el Covid-19.

“Es muy triste y lamentable. No entiendo como un profesional de la salud, que se debe manejar con evidencias científicas como todos los profesionales de la salud, pueda decir tales barbaridades”, señaló López a El Territorio.

“Las vacunas no son obligatorias, son voluntarias, y uno puede incluso siendo médico decir ‘yo no estoy de acuerdo porque me falta evidencia’. Entonces, uno puede sentarse a charlar y cuestionar esos planteos que son de evidencia científica, pero no de esta manera, con falsedades”, sostuvo.

Lo que afirmó el galeno obereño “en ningún lugar está publicado y lo lamentable es que tiene un gran número de personas de Pami a su cargo, muchas de ellas muy vulnerables y si llega a convencerlos, esas personas son muy susceptibles de padecer Covid-19 grave”.

Para López, “este tipo de discursos generan que los planes de vacunación no avancen y no sean lo eficaces y eficientes que deberían ser, independientemente de que en el país falten vacunas”.

Con 40 años de profesión, el trabajador del Hospital Pediátrico de Posadas pudo ver como gracias a las vacunas hubo enfermedades que eran incapacitantes o mataban a los niños y hoy no se ven más.

“La hepatitis A es una enfermedad con bajo riesgo de ser grave pero que generaba muchos estados de morbilidad y desde que está la vacuna implementada nosotros no vemos más casos. Le decimos a nuestros médicos que se están formando como pediatras que probablemente no van a ver nunca hepatitis A”, dijo hace un tiempo a este medio y ejemplificó con otra patología: “La poliomielitis hace muchos años mataba gente, los dejaba en pulmotor o con parálisis severas y hoy estamos viendo como va desapareciendo con las vacunas”.

Por último, dio un mensaje a los misioneros: “Quiero que la población sepa que las vacunas contra el Covid-19 tienen las fases estudiadas, sobre todo la fase 2 que es donde se estudia la seguridad para saber si son o no perjudiciales para la salud, y todas las vacunas fueron aprobadas en esa fase. A la fase 3 se le puede cuestionar que fue de muy poco tiempo, pero hay algunas vacunas de las que se están usando, que son vacunas con metodología de otras que llevan años usándose. La vacuna Sinopharm es de virus inactivado y hay un montón de vacunas de esas características o las que usan vectores como la Sputnik V y la de Astrazeneca”.

Otras vacunas como la de Moderna o Pfizer fueron desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero y “son innovaciones pero de laboratorios serios y aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos, entidades que no van a permitir que las vacunas sean perjudiciales. Por eso le digo a la población que se quede tranquila respecto a la seguridad. Y respecto a la eficacia, hay que fijarse como disminuyó el número de personas mayores fallecidas o internadas”, cerró López.