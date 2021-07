Campaña para que los niños con cáncer reciban un regalo

sábado 17 de julio de 2021 | 6:04hs.

Atravesar una enfermedad, cualquiera sea, es doloroso para quien la padece al igual que para su familia. En ese contexto, el trabajo de personas desinteresadas y de buen corazón suponen un alivio para el alma.



La Asociación Civil Creación funciona en la ciudad de Posadas desde hace casi 20 años brindando apoyo y asistencia a los niños con cáncer y enfermedades en la sangre, que reciben su tratamiento en el Hospital de Pediatría ‘Fernando Barreyro’, así como a los familiares que los acompañan. Ahora, los voluntarios buscan juntar fondos para que 200 pequeños puedan recibir el mes que viene, por el Día del Niño, el desayuno y un juguete después de su tratamiento.



La campaña se lanzó a través de las redes sociales y quienes quieran colaborar pueden abonar 311 pesos mediante Mercado Pago a través del enlace: https://mpago.la/2WPxeEV, o bien, en las panaderías El Artesano de Posadas (San Lorenzo 1435) y de Garupá (Av. Costanera 58).



Gracias a la solidaridad de la gente, ya se alcanzaron más de 80 desayunos y la cruzada espera llegar a su cometido. “Tenemos que juntar 200 desayunos porque el sector Hematooncológico del Hospital de Pediatría recibe 200 atenciones por mes y eso es a lo que apuntamos”, compartió en diálogo con El Territorio Nadia Chávez, coordinadora general de la asociación que actualmente tiene sede propia y funciona en Félix Bogado 1144, casi Marconi.



La Casita Creación estuvo cerrada por la pandemia durante un mes y medio y luego volvió a abrir sus puertas para seguir con sus tareas diarias que son totalmente gratuitas.



“La casita sigue funcionando en coordinación con el sector Hematooncológico ahora más que nunca con la entrega de elementos de higiene, ropa para toda la familia porque en este tiempo de pandemia, donde bajó mucho el trabajo, las familias requieren mucho del servicio de ropero así que se le envía indumentaria no solamente para el niño. No es solamente para el que está internado sino también para el que viene de manera ambulatoria”, relató Nadia.



Asimismo, las familias de los pequeños pacientes oncológicos reciben bolsones de alimentos por mes a los que se les suma un kit de protección contra el Covid-19. En tanto, desde el año pasado, se entregan desayunos para que después de las extracciones de sangre y de estar en ayuna, tengan algo para comer.



“La comunicación es fluida para conocer cómo se encuentra cada uno de los niños, sobre qué etapa están viviendo, también con los que se encuentran derivados en Buenos Aires. Ese es el trabajo que venimos realizando pero tratando de no olvidarnos de la etapa del juego y de hacerle algún presente cuando es su cumpleaños, en el momento que tocan la campana en el que se declaran sobrevivientes del cáncer infantil, son momentos muy especiales para todos”, culminó Chávez.



La campana está instalada en el sector de oncología del Hospital Pediátrico, una idea de la familia Ramírez y que contó con el apoyo del la Asociación y del hospital, y tiene por objetivo anunciar la victoria al tratamiento del cáncer. La idea es que alrededor de la campana cada paciente que logre su remisión pueda plasmar en la pared su mano, como formando parte de un cuadro de honor para dejar un recuerdo de la dura batalla que le tocó luchar y vencer y al mismo tiempo, dejar un incentivo a los demás pacientes que continúan con el duro tratamiento.

Para colaborar

