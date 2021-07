Gran expectativa en Santa Ana por la puesta en Marcha del Parque Industrial

viernes 16 de julio de 2021 | 11:27hs.

El municipio de Santa Ana mantiene las expectativas y está cada día más cerca de poner en marcha una vez más el Parque Industrial de la localidad, que buscará generar: ingresos de recursos económicos y financieros; fuentes de trabajo genuinas; ofertas y demandas en productos elaborados en la localidad y la provincia; y nuevas opciones que favorezcan a la evolución socioeconómica de la región; entre otros beneficios.

Esta iniciativa ya se había puesto en funcionamiento hace muchos años cuando la provincia cedió al municipio la superficie que actualmente ocupa a través del decreto 4147/8. Desde entonces se han instalado en el lugar varias empresas, principalmente aserraderos, algunas perduraron y otras se fueron por diferentes motivos, principalmente por falta de servicios claves para su funcionamiento como ser agua, luz, entre otros.

Sobre la actual gestión para la puesta en funcionamiento a pleno El Territorio dialogó con Manuela Furiase, secretaria de gobierno municipal quien dijo: " El objetivo de esta gestión es la regularización y puesta en marcha en condiciones, que facilite a las empresas que quieran instalarse tener servicios adecuados para la ejecución de sus proyectos”.

Luego agregó: “En el 2017 se toma la decisión política pública muy fuerte de llevar adelante todas las gestiones para hacer realidad esos trámites después de tantas décadas y cuanto antes las empresas interesadas se instalen allí para trabajar”.

Actualmente el Parque se encuentra en desarrollo hace varios años y desde el municipio se está trabajando en los procesos administrativos que corresponden para la regularización del mismo antes organismos Provinciales, nacionales e internacionales. Para ello es necesario un proceso que demanda tiempo y recursos.

Además, Furiase explicó que “Para lograr el mejor desarrollo y funcionamiento, el Parque debe cumplir con ciertos requisitos y es por ello que para acceder a beneficios provinciales, nacionales e internacionales, se requiere realizar el registro en estos organismos. En la Provincia ya se encuentra registrado en el REGIMI, (Registro Provincial de Parques Industriales) y en la actualidad se está efectuando el registro a nivel nacional".

A su vez, según detalló, para la incorporación del Parque de Santa Ana al RENPI,( Registro Nacional de Parques Industriales), se debe cumplir varios requisitos, entre los cuales ya se han efectuado la actualización de datos, resumen de toda la información nominal precedente, certificación del REGIMI, zonificación y mensuras correspondientes de lotes, planos aprobados, constancia de zonificación y uso, reglamento del Parque, entre otros. En la actualidad y como uno de los últimos pasos se está efectuando el Estudio Impacto Ambiental.

Todas estas acciones y registros facilitaran el acceso a los procesos administrativos correspondientes y fundamentales para lograr la infraestructura necesaria, como caminos, red eléctrica, conectividad, red de agua y todo otro servicio que nos lleve a garantizar el funcionamiento de las empresas que se quiera radicarse allí, además el registro servirá como garantía de las mismas empresas para los financiamientos de cada emprendimiento que vayan a llevar adelante".

Beneficios del Parque Industrial

En cuanto a los beneficios que implica para la comunidad en general la Secretaria de Gobierno dijo: "La puesta en funcionamiento en forma correcta del Parque Industrial, implicará para la localidad ingreso de recursos económicos y financieros, fuentes de trabajo genuinas, ofertas y demandas en productos elaborados en la localidad y la provincia, nuevas opciones que favorezcan a la evolución socioeconómica de la región, se propone la ocupación plena de los factores productivos regionales, dándole mayor prioridad a los recursos humanos locales. Estos lineamientos están establecidos dentro del Reglamento del Parque Industrial, aprobado por el Concejo Deliberante en el año 2018.

Es amplía la lista de beneficios directos e indirectos que generará para la localidad y toda la región esta proyección, desde trabajo permanente, capacitación constante hacia las actividades que se desarrollen, evolución productiva y económica, fortalecimiento sustentable a mediano y largo plazo" indicó.

Tareas previas a la puesta en funcionamiento

Por su parte Luis Maria Galán, delegado de la Secretaría de Tierras en Santa Ana dijo: "El Parque Industrial de Santa Ana cuenta 48 las hectáreas disponibles para ser explotadas en su totalidad, pero para ello los trabajos que se deben realizarse para arrancar son los de infraestructura básica, apertura de calles, mejoramiento de red eléctrica, mejoramiento de red de agua, implementar sistemas de seguridad y control para garantizar el desarrollo productivo ordenado y sostenible.

En este momento se cuenta con 35 lotes disponibles, y la cantidad de empresas que se radiquen allí, dependerá de la superficie que necesite cada una para desarrollar su actividad, que más, tarde en la evolución del trabajo puede hasta extenderse, en cuanto al Estudio Impacto Ambiental, comprende todo el predio y las gestiones que estamos realizando estar registrado este Parque en nación y provincia es muy importante ya que una vez dado ese paso no solamente traerá beneficios para obtener recursos para el mejoramiento del predio sino que habilitará a las empresas que allí se instalen a obtener créditos por ejemplo" destacó y agregó "estamos además trabajando en la planificación además donde se instalará la central de energía eléctrica , agua, etc y para ello las gestiones con la provincia están por buen camino, es decir que de manera permanente se está buscando recursos externos al municipio ya que a nivel local no tenemos esos recursos para poner en óptimas condiciones el Parque".

En cuanto a los requisitos para las empresas que estén interesadas en instalarse, deberán presentar el proyecto ante el Concejo Deliberante y adaptarse al Reglamento donde se establecen lineamientos básicos para llevar a cabo los proyectos, tiempo de ejecución, exención de impuestos, entre otros puntos.

La comunidad de Santa Ana vive con mucha expectativa la puesta en funcionamiento integral del lugar ya que promete, además de movimiento económico considerable en toda la región fuentes de trabajo a quienes habitan en la localidad lo que implica estabilidad económica familiar entre otros beneficios.