Autor del mural de Maradona en Paraguay: “Lo conocí y le regalé un termo de Tereré”

viernes 16 de julio de 2021 | 10:17hs.

Tras la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, su leyenda continua y el fanatismo por quien es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos trascienden las fronteras y se manifiestan en diferentes regiones del mundo.

En Paraguay, un mural gigante del mítico Diez adorna las paredes de la casa de uno de sus fans, “Pitito”, en el barrio La Concordia, en Mariano Roque Alonso, un distrito vecino a Asunción. La obra sirve como un santuario para los fanáticos que en los últimos días acudieron para tomarse fotos junto al retrato.

El mural ocupa una pared de 3,5 por 9 metros. Muestra a Maradona con su camiseta número 10 de la selección argentina junto a Carlos Rodríguez, “Pitito”, el dueño de la vivienda, quien es centrocampista del club paraguayo River Plate, de primera división.

Antiguo estudiante de arquitectura, el fan dedica su tiempo libre al tatuaje. El bosquejo fue dibujado por él mismo en el frontispicio de su casa ubicada en una esquina y que se divisa desde 200 metros. En cuanto a la pintura, quien se encargó de dar color a la obra fue su amigo argentino apodado Malí.

"Maradona es el máximo exponente del fútbol mundial, pese a quien le pese. Me hice futbolista con los videos de sus gambetas. Me criticaron bastante por este mural pero nadie me puede quitar el placer de tenerlo en mi propia casa", declaró 'Pitito' a la AFP.

Rodríguez dijo haber conocido a Maradona en la ciudad argentina de La Plata tras una práctica en 2019 gracias a los oficios del volante paraguayo Víctor Ayala del Gimnasia y Esgrima, el club del que el astro argentino era el entrenador.

"Camino del vestuario le regalé un termo de tereré (infusión) con la frase: 'Ñandeyara Po' (La Mano de Dios, en lengua guaraní). Me preguntó qué quería decir y le traduje al español y le gustó", evocó 'Pitito'.