Extienden horarios de vacunación y operativos extramuros para captar a la mayor población posible

viernes 16 de julio de 2021 | 10:23hs.

El Plan Estratégico de Vacunación en la provincia de Misiones continúa pese a todas dificultades. En estos momentos se lanzan grandes convocatorias para poder captar a la mayor cantidad de personas posibles con el fin de aumentar el porcentaje de inmunizados.

El subjefe del equipo de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Luís Cohen, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que: “la situación es compleja porque siempre dependemos de las dosis que vamos recibiendo y planificar se torna complejo porque se distribuyen en toda la provincia y en este caso la segunda dosis de la Sputnik V está destinada para mayores de 75 años por terminación de DNI, ellos deben acudir con el carnet de la primera dosis acreditando que hayan cumplido las 12 semanas”.

“La línea es mantener este criterio con esta población, mañana iniciamos y la idea es cumplimentar con todos y en la medida que se va vacunando se va a ir bajando el rango etario. En la ciudad de Posadas disponemos de unas 3 mil dosis y creemos que estaríamos cumpliendo con la población”, recalcó.

En la provincia todos los vacunatorios y puestos fijos tienen la directiva de vacunar a mayores de 30 que con la presentación del DNI podrán acceder a la primera dosis, “con la segunda dosis tampoco hay problema porque hay stock ya sea de las variantes Astrazeneca o Sinopharm”.

“Continuamente se montan operativos en los barrios de la ciudad de Posadas porque hay un gran número que debe acceder a su primera dosis, estaremos en el barrio Néstor Kirchner, mañana en Itaembé Guazú e Itaembé Miní, además el equipo se instalará en lugares públicos para poder vacunar y mañana el Centro Multicultural atenderá de 14 a 20 y lo mismo el día domingo, extendimos un poco el horario de la tarde”, aclaró.

Concientización

Cohen apuntó que a las personas de entre 18 y 29 años se pide que tengan factores de riesgo y pueden inscribirse en la aplicación de Alegra Med.

“Al momento tenemos un porcentaje muy alto de la población joven vacunada, entonces nos abocamos a estos operativos para poder llegar a todos ellos, aunque también tenemos gente adulta mayor que no se ha inmunizado por distintas causas”, dijo.

A continuación resaltó que una de las causas por las que no acuden a vacunarse es por miedo y que por ello se está tratando de concientizar, “otra de las causas es que se les dificulta salir de sus hogares, no es un dato menor pero el número no es muy grande en comparación con los jóvenes de mayores de 18 años. Hoy en día apuntamos a toda la población, por eso hicimos grandes convocatorias a los operativos para captar a la mayor cantidad de personas posibles siempre cumpliendo con las directivas”.

Moderna

Luego de meses de gestiones, finalmente se confirmó que Estados Unidos enviará 3,5 millones de dosis de vacunas Moderna para la Argentina, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca.

Al respecto, El subjefe del equipo de Inmunizaciones informó que en la provincia de Misiones aún no hay novedades de la llegada de la vacuna Moderna.

“Siempre nos basamos por el comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación y desde allí nos comunican sobre la vacuna que tanto se está hablando para planificar a partir de qué edad se podrá inmunizar”, apuntó.

Cohen recalcó en que la gente debe tomar conciencia ya que, “tenemos unas de las mejores herramientas protectoras y si hay personas que aún no se vacunaron que se acerquen a consultar porque si nos vacunamos nos protegemos entre todos”.

Centros de Vacunación