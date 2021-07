Volvió a ver tras recibir un trasplante de córnea

viernes 16 de julio de 2021 | 8:34hs.

La vida de Jorge está acompañada por el esfuerzo, la superación y las ganas de continuar adelante. Hoy esa felicidad es mayor al poder ver con los dos ojos, tras años de contar solamente con el izquierdo. Es que este año recibió un trasplante de córnea en el ojo derecho y sigue en plena recuperación.

Jorge contó a El Territorio: “Soy de Ruiz de Montoya, cuando tenía dos meses de vida cayó un objeto en mi ojo derecho, no sé qué fue pero eso me imposibilitó la visión de ese lado”. El joven, hoy con 18 años, comentó que a los tres meses de vida sus padres biológicos lo llevaron al Hogar Jesús Niño de Puerto Rico. “No sé si fue por el accidente que tuve o por otras cuestiones, lo único que sé es que estuve hasta el 23 de diciembre de 2017 cuando me adoptaron mis padres Rolando Álvez y Mirta Piris”.

Ya con su nueva familia, Jorge inició una nueva etapa con Mirta y Rolando, quiénes lo acompañan desde un primer momento, incluso son quiénes lo apoyaron en todo momento en su trasplante.

“Antes de la cirugía yo no veía con el ojo derecho, nada de luz, ningún movimiento, incluso sufría algunas burlas en la escuela, pero siempre lo tomé bien porque me había acostumbrado al problema que yo tenía”, señaló.

Desde su niñez solamente veía con el costado izquierdo, pero sus padres, Mirta y Rolando, lo motivaron a que busque la posibilidad de recibir un trasplante. “Me anoté en el Hospital Ramón Madariaga para recibir una córnea y cinco meses después recibí el llamado que había donante”, relató el muchacho, a lo que agregó: “Era inmensa la felicidad ese momento, lo que más soñaba se iba a concretar y así se dio”.

Recibió el trasplante el 12 de enero de este año, cuando aún tenía 17 años, y ya lleva seis meses de tratamiento. Ahora continúa con la rehabilitación y viaja a Posadas para ello. “Ya puedo ver mejor con el costado derecho, puedo incluso leer y ojalá pueda tener visión al 100% porque es lo que más deseo”.

El joven dijo que le gusta mucho el deporte y el mate. “Me gusta practicar fútbol y voley, tomar mates todos los días también forma parte de mi vida. Actualmente estoy cursando el cuarto año de la secundaria en el CEP 30 y mi sueño es poder ingresar en alguna fuerza de seguridad”, finalizó.

La historia del chico, como la de miles de donantes y receptores en Misiones, cobra relevancia hoy en el marco del Día Provincial del Donante de Órganos que se celebra todos los 16 de julio. La conmemoración es un recuerdo a la primera ablación multiorgánica que se hizo en Eldorado al padre Carlos Hardoy, en 1996.