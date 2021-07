Precios de agroquímicos registran fuertes subas e inciden en producción

viernes 16 de julio de 2021 | 14:30hs.

La inflación y la mayor apreciación del dólar, así como las restricciones para importar, vienen influyendo mucho sobre la cotización de los insumos para la producción agrícola. Tanto fertilizantes cómo herbicidas dispararon cotizaciones y desde los negocios que los traen en la provincia advierten que hay menos ventas por las subas. Las cotizaciones sorprenden a los productores que ven cómo en pocos meses los valores llegaron a triplicarse.

Así, Víctor Chamula, productor yerbatero y directivo de la Asociación Ganadera de Andresito, explicó que los fuertes aumentos de los agroinsumos están limitando la mayor producción que preveían en su zona. “Los fertilizantes para el maíz, la yerba mate, de lo que pagamos el año pasado se fue a más del doble. Un equipo de fertilizante pagamos 1.100.000 pesos, este año hace unos meses pedí el presupuesto y me pasaron 2.200.000 pesos, pero ahora hoy (por ayer) el equipo sale 3.300.000 pesos. Subió un 200% y todos los productos dolarizados igual”, comentó.

Chamula explicó que el fertilizante se utiliza en una proporción de 300 kilos por héctarea y debe aplicarse dos veces al año.

Y siguió “Así también los herbicidas, dependiendo de la marca subió también más del 100%. Estas subas perjudicaron mucho a la ganadería, los pequeños productores que estaban empezando a animarse a engordar hoy se ven impedidos en seguir haciéndolo, por una cuestión de costos”.

Recordó que “en Andresito hay una industria frigorífica que la debemos seguir sosteniendo, contra viento y marea. Es una actividad que provee de carnes a los supermercadistas. No se le puede decir al cliente que no vamos a llevar más carne porque suben mucho los precios. Por estas subas nos estamos reuniendo con las asociaciones ganaderas para ver cómo podemos paliar esta situación que nos apremia en conjunto”, explicó.

Para el ingeniero agrónomo Fernando Azula, propietario de la Agroveterinaria El Colono también de Andresito, las fuertes subas están impactando en el consumo local y hay pocas alternativas para que adquieran los productores locales. “Las últimas subas fueron llamativas, más en el caso del glifosato que subió un 50%. El fertilizante también subió pero se sintió más con el glifosato”, comentó en diálogo con El Territorio. Apuntó que ante el alza los consumidores mermaron las cantidades usuales de los productos. “Las subas afectan porque no hay una capacidad de compra que acompañe. La yerba hoy vale más, pero no subió tanto como estos productos”.

Sobre las alternativas que cuesten menos, comentó “En fertilizantes se está trayendo algo de guano de Entre Ríos, pero igualmente por el flete su costo también es algo elevado”, comentó.

En Jardín América se encuentra Agropecuaria Jardín, su propietaria, Carolina Fiege, en diálogo con El Territorio contó: “Sí aumentaron el fertilizante y herbicidas, pero aún no hay un precio cierto porque no es un problema de nuestro tipo de cambio sino por el cierre de varias fábricas en Asia, principalmente China, ya que al no haber se maneja como todo, por oferta y demanda”. A la vez, la mujer dijo que fueron variando los precios en comparación a comienzos de este año y que habría nuevas subas.

En Capioví, Raúl “Rulo” Vogel, propietario de Agropecuaria Campo, dijo: “En general todo subió, hace un tiempo fueron los fertilizantes y hace poco los herbicidas un 30% más o menos”.

“Uno de los motivos por el cual los precios suben es por la inflación o porque no tenemos políticas agropecuarias y eso no nos ayuda, puede que suba poco en el índice en dólares, pero a nosotros nos afecta porque tenemos mucha diferencia a valor dólar y eso afecta al vendedor”, dijo.

Desde El Soberbio, negocios que ofrecen agroinsumos comentaron que los incrementos de precios se reciben de forma constante en cada compra. El lunes pasado se concretó una nueva suba en herbicidas como el glifosato; así un producto pasó de 10.500 a 11.900 pesos por balde de 20 litros. El fertilizante, por su parte, se incrementó un 15%.

La suba muchas veces, según se explicó, generan faltantes como es el caso de la urea (el fertilizante granulado más conocido). Por los constantes aumentos hay comercios que directamente ya no compran determinados productos, ya que el precio es demasiado elevadoy no logran luego venderlo, a sus clientes, que son en su mayoría productores tabacaleros y yerbateros. En la región también hubo varios negocios que debieron cerrar por las menores ventas y restricciones de circulación que llegaron en 2020 con el avance de la pandemia.

Más cotizados en el mundo



A nivel nacional, recientemente el Departamento Económico de la Bolsa de Cereales de Córdoba tomó en cuenta las variaciones de los precios en dólares de los principales insumos que requieren los cultivos (fertilizantes y herbicidas) y su impacto en los cultivos.

“Respecto de los insumos agrícolas como herbicidas y fertilizantes, se observan fuertes incrementos en dólares en relación al año anterior, donde la urea subió un 51%, el fosfato monoamónico un 71%, el fosfato diamónico un 67% y el glifosato un 20%“, analizó la Bolsa.

Por otra parte distintas fuentes consultadas por Ámbito confirmaron que además de las complicaciones locales, hubo un aumento importante en el precio de los fertilizantes a nivel internacional. Los incrementos fueron marcados en casi todos los insumos. La urea, que en abril cotizaba 480 dólares llegó ahora a los 570, lo que implica un aumento del 16%. En el caso de los arrancadores para trigo a base de fósforo y azufre pasaron de 530 a 590 dólares con un incremento del 11% y por último, en el caso de los superfosfatos triples que en marzo se comercializaban a 270 dólares hoy llegaron a los 370, lo que implica un aumento del 35%.

Pese a los aumentos los analistas prevén una alta demanda de fertilizantes (por una mayor demanda de cereales) y según la Bolsa de Cereales de Córdoba, esto se debe a que “la economía global comenzó a recuperarse y por ende los commodities como el petróleo (del que dependen los fertilizantes) subieron de precio, al igual que los granos.



Con la información decorresponsalías Wanda, Jardín América y El Soberbio