Ingresó a la casa de su ex y quiso agredirla: terminó preso

viernes 16 de julio de 2021 | 6:03hs.

Un joven de 23 años fue detenido en Eldorado, acusado de agredir a su ex pareja. El procedimiento, según voceros de la Policía de Misiones, se concretó ayer por la tarde en la calle Luxemburgo en el kilómetro 6.



El implicado está acusado de irrumpir en el domicilio de su ex pareja e intentar agredirla físicamente.



Fue a través del Centro Integral de Operaciones (CIO-911), que la víctima denunció que su ex pareja se presentó en el domicilio de manera agresiva e intentó golpearla.



Rápidamente, una comisión fue hasta el lugar y con la autorización de la propietaria ingresaron a la morada y detuvieron al violento.



El joven fue trasladado y alojado en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado.