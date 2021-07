Senado dio media sanción a la ley que impulsa el desarrollo forestal

viernes 16 de julio de 2021 | 2:51hs.

El Senado de la Nación aprobó y giró ayer a la Cámara de Diputados para convertir en ley el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (Prosas), a crearse en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta norma institucionaliza el denominado Seguro Verde y es un complemento de la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados. .

La iniciativa es del senador misionero Maurice Closs, quien apunta a las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la ley 25.080.

Tras la aprobación en la Cámara Alta, el senador misionero indicó en diálogo con El Territorio que “las políticas y planes forestales que tienen vigencia en el país, desde el primer plan quinquenal, siempre chocaron con un problema grave: el financiamiento”.

En consecuencia planteó que por tal razón se va discontinuando los planes.

“Hay épocas en que funciona bien por créditos fiscales o subsidios directos, pero en otros momentos, se producen los atrasos en los envíos de fondos".

Para evitar que ello ocurra viene impulsando esta normativa con algunas variaciones desde el 2018. Finalmente ayer, el Senado dio media sanción al proyecto de ley.

“Con esto lo que se busca es un financiamiento alternativo al presupuesto nacional y tiene que ver con que haya un sector como es el seguro del automotor que con un aporte mínimo genere un fondo de afectación específica. De esta manera, a la póliza del seguro obligatorio se va a agregar un 0,5%”.



Un negocio a largo plazo

Closs al fundamentar el proyecto de Ley de Seguro Verde -ahora con media sanción- recordó que el negocio forestal es de largo plazo y nadie va a invertir en una plantación que recién lo va a poder cosechar entre 20 a 40 años, dependiendo de la zona de plantación.

“Entonces, cada vez que se discontinúa el apoyo del Estado, se cae la masa forestal y se descuida la política forestal del país”.

Por ello insistió que para que la gente decida plantar tiene que haber un incentivo.

“Cuando era gobernador año a año me ocupaba de pelear el financiamiento, en algunos años con éxito y otro sin éxito. A veces, año con éxito en el presupuesto, pero después no se ejecutaba”.

Detalló la situación de muchos productores de Misiones y el país, que plantaron en el 2013 o 2014 aun no cobraron.

Por ello, añadió que con el 0,5% de esa prima se constituirá en un fondo que irá a fomentar el desarrollo forestal, “pagando las deudas antiguas que hay muchísima e incentivando para que la gente vuelva a plantar”.

Añadió que representará un importante incentivo e ingresos para provincias como Misiones y con ello, se asegura el financiamiento a la actual ley 25.080 de incentivo forestal, además “es un ensamble entre lo económico y ambiental”.

La conformación de los fondos y los destinos

Se determinó que el Prosas “se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones".

A su vez, el Prosas destinará el 10 por ciento de los aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487.

De convertirse en ley, parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacitación sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta 2,5 % a los efectos de apoyar la gestión de las autoridades de aplicación Provincial.

Se añade que los recursos del Prosas serán de aplicación para el pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la Ley 25.080 y sus prórrogas 26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.