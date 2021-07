Por los 100 mil y para concientizar

viernes 16 de julio de 2021 | 6:04hs.

A media asta, en recuerdo, homenaje, memorial transitorio de una historia que lamentablemente no se frena en los 100 mil fallecidos y acumulará más. Comenzaron los cinco días de duelo nacional decretados a raíz de haberse superado esta trágica cifra y la plazoleta del mástil (que en rigor son tres) se mostró con sus enseñas nacional, provincial y comunal izadas hasta la mitad. Como en la capital misionera, en todo el país el impacto debe llevar a la reflexión en todos los estamentos. La pandemia pega fuerte y parece no tener fin próximo. Cuidarse, vacunarse, no dejarse llevar por inventos negacionistas descabellados son parte del compromiso para que el Covid dure menos (más información en página 12).