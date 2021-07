Todos vs todos

viernes 16 de julio de 2021 | 6:01hs.

La Copa de la Liga Profesional 2021 consagró como campeón a Colón de Santa Fe por primera vez en su historia, luego de superar por 3-0 a Racing en la gran final.



La continuidad de la competencia en la máxima categoría del fútbol argentino será pondrá en marcha hoy, con un torneo que volverá al viejo sistema de todos contra todos.



Como ocurriera con la Superliga disputada entre 2016 y 2020, el sistema será de todos contra todos, a 25 fechas y una rueda única, sin fecha especial para los clásicos, que se llevarán a cabo con las localías invertidas respecto al último torneo.



El campeón será el equipo que sume más puntos y, además, será quien obtenga el único cupo directo para la Copa Libertadores 2022, a la que accederán además el ganador de la Copa de la Liga Profesional 2021 (Colón) y los tres mejores equipos de la tabla anual compuesta por ambos certámenes y que no hayan obtenido uno de los títulos. Esos casilleros hoy los ocupan Vélez, Boca y Estudiantes.



En cuanto a la Sudamericana 2022, a la cual ya está clasificado Banfield por ganar el partido “repechaje” de la Copa Diego Maradona, habrá otros cinco cupos de acuerdo a la misma clasificación general, para aquellos que no hayan accedido a la Libertadores.



Hoy serían River, Racing, San Lorenzo, Independiente y Talleres los clasificados al segundo torneo continental.



Como se decidiera en AFA durante la suspensión del 2020 por coronavirus, recién habrá pérdida de categoría para cuatro equipos al finalizar en 2022.



De todas maneras, esta competencia también sumará para los promedios, al igual que la Superliga 2019-20 y la Copa de la Liga Profesional 2021.



Godoy Cruz, Aldosivi, Sarmiento y Patronato son los cuatro equipos más comprometidos en ese aspecto y los que más tendrán que trabajar para engrosar sus promedios.



Arranca en Santa Fe

Boca, con una formación suplente, visitará a Unión en Santa Fe por la fecha inicial de la Liga Profesional, en un partido que asumirá con la misión de lograr un buen resultado y dejar atrás la situación que atravesó en su reciente presentación en la Libertadores, perjudicado por un despojo arbitral.



El encuentro entre xeneizes y tatengues se jugará a partir de las 19 en el estadio 15 de Abril, en la capital santafesina, será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.



El Xeneize que conduce Miguel Ángel Russo comenzó la temporada oficial con un empate cero a cero en la Bombonera ante los brasileño del Atlético Mineiro, en un cruce de octavos de final jugado el martes último. Ese resultado motivó a que Russo decidiera guardar a sus titulares para la cita en Belo Horizonte y evitar lesiones en el inicio de los torneos y luego de una exigente pretemporada.



Así, Boca tendrá en la defensa al experimentado Javier García en el arco y dos zagueros con rodaje como Lisandro López y el peruano Carlos Zambrano, en el mediocampo estará el promisorio Alan Varela junto al colombiano Jorman Campuzano, quien perdió el puesto en el equipo titular, y para la creación, Gonzalo Maroni.



Boca tendrá un debut, el del juvenil de 16 años Valentín Barco en el lateral izquierdo, y también jugará desde el inicio Nicolás Orsini, una de las incorporaciones que estuvo apenas unos minutos en el segundo tiempo ante Mineiro, más otros que desean mostrarse como el correntino Agustín Obando y el goleador de la Reserva Luis Vázquez.



Por el lado de Unión, el entrenador Juan Manuel Azconzábal mantiene dudas para decidir el esquema táctico a utilizar. La llegada del defensor Emanuel Brítez como refuerzo provoca incógnitas en el DT, a punto tal que hasta evalúa la posibilidad de que sea titular.



En principio, el juninense Azconzábal planeaba utilizar un esquema con un clásico 4-3-3, el que había ensayado durante la pretemporadas, aunque el arribo de Brítez, surgido de las divisiones inferiores del club, podría hacerlo variar en un 3-4-3. Independientemente de ello, el resto de los nombres que jugarán para el elenco santafesino parece definido, al margen de una incógnita en el bloque de ataque, con la presencia de Daniel Juárez o la de Nicolás Cordero, por el sector derecho.



En el restante partido de la jornada, Sarmiento y Estudiantes se enfrentarán en Junín. El estadio Eva Perón será el escenario del partido que comenzará a las 21.15, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de la TV Pública y Fox Sports Premium.



El Pincha pretende ser protagonista, pelear arriba y volver a clasificar a una copa internacional, mientras que el Verde tiene la misión de sumar puntos para engrosar el promedio de la última campaña (12 en 13 partidos) y no sufrir cuando retornen los descensos.

Liga Profesional

1ª FECHA-Hoy

19, Unión-Boca (TNT Sports)

21.15, Sarmiento (J)-Estudiantes (LP) (TV Pública)

Mañana

13.30, Aldosivi-Patronato (TNT Sports)

15.45, Newell’s-Talleres (C) (TNT Sports)

15.45, Lanús-Atlético Tucumán (Fox Sports Premium)

18, Gimnasia (LP)-Platense (Fox Sports Premium)

20.15, Vélez-Racing (TNT Sports)

Domingo

13.30, Huracán-Defensa y Justicia (TNT Sports)

15.45, Arsenal-San Lorenzo (Fox Sports Premium)

18, River-Colón (Fox Sports Premium)

20.15, Independiente-Argentinos (TNT Sports)

Lunes

18, Central Córdoba (SdE)-Banfield (TNT Sports)

20.15, Godoy Cruz-Rosario Central (TV Pública)



FECHA 2-25/7

River-Unión

Colón-Lanús

Atlético Tucumán-Huracán

Defensa y Justicia-Godoy Cruz

Rosario Central-Vélez

Racing-Gimnasia (LP)

Platense-Aldosivi

Patronato-Sarmiento (J)

Estudiantes (LP)-Independiente

Argentinos-Newell’s

Talleres-Arsenal

San Lorenzo-Central Córdoba (SdE)

Banfield-Boca



FECHA 3-28/7

Unión-Banfield

Boca-San Lorenzo

Central Córdoba (SdE)-Talleres

Arsenal-Argentinos

Newell’s-Estudiantes (LP)

Independiente-Patronato

Sarmiento (J)-Platense

Aldosivi-Racing

Gimnasia (LP)-Rosario Central

Vélez-Defensa y Justicia

Godoy Cruz-Atlético Tucumán

Huracán-Colón

Lanús-River



FECHA 4-1/8

Lanús-Unión

River-Huracán

Colón-Godoy Cruz

Atlético Tucumán-Vélez

Defensa y Justicia-Gimnasia (LP)

Rosario Central-Aldosivi

Racing-Sarmiento (J)

Platense-Independiente

Patronato-Newell’s

Estudiantes (LP)-Arsenal

Argentinos-Central Córdoba (SdE)

Talleres-Boca

San Lorenzo-Banfield



FECHA 5-8/8

Unión-San Lorenzo

Banfield-Talleres

Boca-Argentinos

Central Córdoba (SdE)- Estudiantes (LP)

Arsenal-Patronato

Newell’s-Platense

Independiente-Racing

Sarmiento (J)-Rosario Central

Aldosivi-Defensa y Justicia

Gimnasia (LP)-Atlético Tucumán

Vélez-Colón

Godoy Cruz-River

Huracán-Lanús



FECHA 6-15/8

Huracán-Unión

Lanús-Godoy Cruz

River-Vélez

Colón-Gimnasia (LP)

Atlético Tucumán-Aldosivi

Defensa y Justicia-Sarmiento (J)

Rosario Central-Independiente

Racing-Newell’s

Platense-Arsenal

Patronato-Central Córdoba (SdE)

Estudiantes (LP)-Boca

Argentinos-Banfield

Talleres-San Lorenzo



FECHA 7-22/8

Unión-Talleres

San Lorenzo-Argentinos

Banfield-Estudiantes (LP)

Boca-Patronato

Central Córdoba (SdE)-Platense

Arsenal-Racing

Newell’s-Rosario Central

Independiente-Defensa y Justicia

Sarmiento (J)-Atlético Tucumán

Aldosivi-Colón

Gimnasia (LP)-River

Vélez-Lanús

Godoy Cruz-Huracán



FECHA 8-25/8

Godoy Cruz-Unión

Huracán-Vélez

Lanús-Gimnasia (LP)

River-Aldosivi

Colón-Sarmiento (J)

Atlético Tucumán-Independiente

Defensa y Justicia-Newell’s

Rosario Central-Arsenal

Racing-Central Córdoba (SdE)

Platense-Boca

Patronato-Banfield

Estudiantes (LP)-San Lorenzo

Argentinos-Talleres



FECHA 9-29/8

Unión-Argentinos

Talleres-Estudiantes (LP)

San Lorenzo-Patronato

Banfield-Platense

Boca-Racing

Central Córdoba (SdE)-Rosario Central

Arsenal-Defensa y Justicia

Newell’s-Atlético Tucumán

Independiente-Colón

Sarmiento (J)-River

Aldosivi-Lanús

Gimnasia (LP)-Huracán

Vélez-Godoy Cruz



FECHA 10-5/9

Vélez-Unión

Godoy Cruz-Gimnasia (LP)

Huracán-Aldosivi

Lanús-Sarmiento (J)

River-Independiente

Colón-Newell’s

Atlético Tucumán-Arsenal

Defensa y Justicia-Central Córdoba (SdE)

Rosario Central-Boca

Racing-Banfield

Platense-San Lorenzo

Patronato-Talleres

Estudiantes (LP)-Argentinos



FECHA 11-15/9

Unión-Estudiantes (LP)

Argentinos-Patronato

Talleres-Platense

San Lorenzo-Racing

Banfield-Rosario Central

Boca-Defensa y Justicia

Central Córdoba (SdE)-Atlético Tucumán

Arsenal-Colón

Newell’s-River

Independiente-Lanús

Sarmiento (J)-Huracán

Aldosivi-Godoy Cruz

Gimnasia-Vélez



FECHA 12-19/9

Gimnasia (LP)-Unión

Vélez-Aldosivi

Godoy Cruz-Sarmiento (J)

Huracán-Independiente

Lanús-Newell’s

River-Arsenal

Colón-Central Córdoba (SdE)

Atlético Tucumán-Boca

Defensa y Justicia-Banfield

Rosario Central-San Lorenzo

Racing-Talleres

Platense-Argentinos

Patronato-Estudiantes (LP)



FECHA 13-26/9

Unión-Patronato

Estudiantes (LP)-Platense

Argentinos-Racing

Talleres-Rosario Central

San Lorenzo-Defensa y Justicia

Banfield-Atlético Tucumán

Boca-Colón

Central Córdoba (SdE)-River

Arsenal-Lanús

Newell’s-Huracán

Independiente-Godoy Cruz

Sarmiento (J)-Vélez

Aldosivi-Gimnasia (LP)



FECHA 14-3/10

Aldosivi-Unión

Gimnasia (LP)-Sarmiento(J)

Vélez-Independiente

Godoy Cruz-Newell’s

Huracán-Arsenal

Lanús-Central Córdoba (SdE)

River-Boca

Colón-Banfield

Atlético Tucumán-San Lorenzo

Defensa y Justicia-Talleres

Rosario Central-Argentinos

Racing-Estudiantes (LP)

Platense-Patronato



FECHA 15-10/10

Unión-Platense

Patronato-Racing

Estudiantes (LP)-Rosario Central

Argentinos-Defensa y Justicia

Talleres-Atlético Tucumán

San Lorenzo-Colón

Banfield-River

Boca-Lanús

Central Córdoba (SdE)-Huracán

Arsenal-Godoy Cruz

Newell’s-Vélez

Independiente-Gimnasia (LP)

Sarmiento (J)-Aldosivi



FECHA 16-17/10

Sarmiento (J)-Unión

Aldosivi-Independiente

Gimnasia (LP)-Newell’s

Vélez-Arsenal

Godoy Cruz-Central Córdoba (SdE)

Huracán-Boca

Lanús-Banfield

River-San Lorenzo

Colón-Talleres

Atlético Tucumán-Argentinos

Defensa y Justicia-Estudiantes (LP)

Rosario Central-Patronato

Racing-Platense



FECHA 17-20/10

Unión-Racing

Platense-Rosario Central

Patronato-Defensa y Justicia

Estudiantes (LP)-Atlético Tucumán

Argentinos-Colón

Talleres-River

San Lorenzo-Lanús

Banfield-Huracán

Boca-Godoy Cruz

Central Córdoba (SdE)-Vélez

Arsenal-Gimnasia (LP)

Newell’s-Aldosivi

Independiente-Sarmiento (J)



FECHA 18-24/10

Independiente-Unión

Sarmiento (J)-Newell’s

Aldosivi-Arsenal

Gimnasia (LP)-Central Córdoba (SdE)

Vélez-Boca

Godoy Cruz-Banfield

Huracán-San Lorenzo

Lanús-Talleres

River-Argentinos

Colón-Estudiantes (LP)

Atlético Tucumán-Patronato

Defensa y Justicia-Platense

Rosario Central-Racing



FECHA 19-31/10

Unión-Rosario Central

Racing-Defensa y Justicia

Platense-Atlético Tucumán

Patronato-Colón

Estudiantes (LP)-River

Argentinos-Lanús

Talleres-Huracán

San Lorenzo-Godoy Cruz

Banfield-Vélez

Boca-Gimnasia (LP)

Central Córdoba (SdE)-Aldosivi

Arsenal-Sarmiento (J)

Newell’s-Independiente



FECHA 20-7/11

Newell’s-Unión

Independiente-Arsenal

Sarmiento (J)-Central Córdoba (SdE)

Aldosivi-Boca

Gimnasia (LP)-Banfield

Vélez-San Lorenzo

Godoy Cruz-Talleres

Huracán-Argentinos

Lanús-Estudiantes (LP)

River-Patronato

Colón-Platense

Atlético Tucumán-Racing

Defensa y Justicia-Rosario Central



FECHA 21-21/11

Unión-Defensa y Justicia

Rosario Central-Atlético Tucumán

Racing-Colón

Platense-River

Patronato-Lanús

Estudiantes (LP)-Huracán

Argentinos-Godoy Cruz

Talleres-Vélez

San Lorenzo-Gimnasia (LP)

Banfield-Aldosivi

Boca-Sarmiento (J)

Central Córdoba (SdE)-Independiente

Arsenal-Newell’s



FECHA 22-24/11

Arsenal-Unión

Newell’s-Central Córdoba (SdE)

Independiente-Boca

Sarmiento (J)-Banfield

Aldosivi-San Lorenzo

Gimnasia (LP)-Talleres

Vélez-Argentinos

Godoy Cruz-Estudiantes (LP)

Huracán-Patronato

Lanús-Platense

River-Racing

Colón-Rosario Central

Atlético Tucumán-Defensa y Justicia



FECHA 23-28/11

Unión-Atlético Tucumán

Defensa y Justicia-Colón

Rosario Central-River

Racing-Lanús

Platense-Huracán

Patronato-Godoy Cruz

Estudiantes (LP)-Vélez

Argentinos-Gimnasia (LP)

Talleres-Aldosivi

San Lorenzo-Sarmiento (J)

Banfield-Independiente

Boca-Newell’s

Central Córdoba (SdE)-Arsenal



FECHA 24-5/12

Central Córdoba (SdE)-Unión

Arsenal-Boca

Newell’s-Banfield

Independiente-San Lorenzo

Sarmiento (J)-Talleres

Aldosivi-Argentinos

Gimnasia (LP)- Estudiantes (LP)

Vélez-Patronato

Godoy Cruz-Platense

Huracán-Racing

Lanús-Rosario Central

River-Defensa y Justicia

Colón-Atlético Tucumán



FECHA 25-12/12

Unión-Colón

Atlético Tucumán-River

Defensa y Justicia-Lanús

Rosario Central-Huracán

Racing-Godoy Cruz

Platense-Vélez

Patronato-Gimnasia (LP)

Estudiantes (LP)-Aldosivi

Argentinos-Sarmiento (J)

Talleres-Independiente

San Lorenzo-Newell’s

Banfield-Arsenal

Boca-Central Córdoba (SdE)