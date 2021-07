Independiente cayó en Brasil y Santos corre con ventaja

viernes 16 de julio de 2021 | 6:01hs.

En el Estadio Urbano Caldeira, Santos venció 1-0 a Independiente en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y sacó una pequeña ventaja de cara a la revancha en Avellaneda.



Ambos arrancaron una lucha por la posesión por la pelota, pero sin claridad en los primeros minutos. A los 10’ Independiente tuvo un tiro de esquina que no generó peligro en el área brasileña cuya defensa llegó a despejar.



La respuesta de los locales tampoco fue clara con un remate de Marinho desde afuera del área que se fue muy arriba. Sin embargo, el extremo derecho con el correr de los minutos se transformó en el mejor del Santos.



Luego Independiente comenzó a generar un circuito por el lado derecho con Fabricio Bustos, Sebastián Palacios y Alan Velasco, que se acercó para asociarse. En el quite del mediocampo, empezó a destacarse Lucas Rodríguez.



A los 25 minutos hubo una del Rojo que generó zozobra en el fondo paulista a pesar de que no terminó en gol. Fue por un centro que no llegó a conectar Silvio Romero. De inmediato hubo una jugada similar con otro envío desde la derecha, que tampoco alcanzó el delantero cordobés.



Recién a la media hora hubo una respuesta del Peixe, pero luego de un cabezazo la pelota quedó en manos del arquero Sebastián Sosa.



El tramite de la primera mitad fue muy parejo y los conjuntos mejoraron en la profundidad, primero los conducidos por Julio Falcioni y luego los dirigidos por Fernando Diniz.



En el amanecer del complemento avisó el Santos con un remate del lateral izquierdo Moraes, que pasó lejos. El local siguió con el acecho en el campo rojo y Marinho continuó siendo el generador del juego.



Sosa otra vez se vistió de héroe al tapar un mano a mano y luego repitió el arquero charrúa con un zurdazo de Marinho. El local empezó a llegar con más claridad y a inquietar a Sosa.



El gol llegó desde un centro de Marinho, que conectó Guilherme, pero Sosa volvió a responder, aunque el rebote lo capturó Kaio para poner en ventaja al Peixe.



A falta de 15 minutos respondió el conjunto de Falcioni con un tiro de Roa que desvió el arquero Joao Paulo al córner..



Cinco minutos más tarde un pase filtrado lo dejó solo a Silvio Romero con el arquero, pero el delantero recibió en posición adelantada, que fue cobrada por el árbitro Roldán.



El Rojo tuvo otra con el ingresado Jonathan Herrera, que tras un tiro cruzado obligó al desvió de Joao Paulo. Ya en tiempo adicional, el arquero local voló para sacar un tiro libre del Chino Romero que tuvo destino de red.



Fue la última del partido que terminó con victoria brasileña. No obstante, la serie está abierta. La vuelta será el jueves que viene, a las 19.15, en el Libertadores de América. El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final ante el vencedor de la llave protagonizada por Junior de Barranquilla y Libertad de Paraguay (en la ida, disputada, en Colombia, los guaraníes se impusieron por 4 a 3).