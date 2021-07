Reacios a la vacuna comienzan a acercarse a los vacunatorios

viernes 16 de julio de 2021 | 6:04hs.

Salir a buscar a los no vacunados es la orden que partió desde el Ministerio de Salud Pública hacia todos los municipios. Si bien el plan de vacunación contra el coronavirus muestra avances, aún hay grupos que se resisten por miedo o desconfianza a las distintas vacunas.



En Posadas y Garupá, por estos días y hasta el domingo se desarrolla un megaoperativo que recorre diferentes barrios, además de los vacunatorios fijos.



En ese sentido, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas, sostuvo a El Territorio que en la capital misionera hay “muy buena receptividad a la vacuna”. Pese a ello, se presentan en los operativos o en los centros de vacunación personas que por su edad ya debieran estar vacunadas y no lo están, generalmente, mayores de 40 años.



“Ahora ven que al vecino o al pariente que se vacunó no le pasó nada y entonces se sienten más confiados”, dijo sobre lo que manifiestan las personas.



“La gente está entendiendo que la única posibilidad de disminuir la circulación viral y poder controlar la situación es que estemos todos, a quienes nos corresponde, inmunizados”, señaló.



Por eso, además de los cuatro vacunatorios que trabajan en la capital de 8 a 18 (Espacio Multicultural de la Costanera, Imefir, Casa del Bicentenario de Itaembé Miní y Finito Gehrmann) se ampliaron los operativos extramuros en los barrios “para favorecer la posibilidad de vacunación en los mayores de 18 años que aún no fueron inmunizados. Ahora tenemos disponibilidad de vacunas Sinopharm para la primera dosis y en caso de segunda dosis se aplica Sinopharm o AstraZeneca, según corresponda”, explicó Tartaglino.



Si el tiempo acompaña, hoy de 8 a 13 también se vacunará en las plazas 9 de Julio y San Martín, “donde la vacunación funcionó muy bien porque la gente se moviliza por esos lugares para trabajar, hacer compras, trámites, pasear”.



También hoy habrá vacunación de 10 a 16 en el barrio A-4 (plaza Las Banderas) y en el mismo horario en el SUM del barrio Néstor Kirchner. Mañana, de 10 a 16 estarán en la plaza Sarmiento de Villa Cabello y en el mismo horario en el polideportivo de Itaembé Guazú.



El domingo de 14 a 20 el operativo será en la Costanera de Miguel Lanús y en el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera. Y desde las 15 hasta las 20 habrá otro operativo en la Cascada de la Costanera.



Y junto a Salud Pública el municipio de Garupá hará lo propio hoy de 9 a 12 en la feria municipal del barrio 140 Viviendas y mañana de 10 a 16 en el Salón Evita del barrio Santa Clara II y a la misma hora en el polideportivo Ñu Porá.



Distribución

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández y el titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, anunciaron ayer que se comenzarán a distribuir las vacunas Sputnik V que fueron envasadas en el país.



Según Figueiras, el primer lote autorizado es de 140.625 dosis. “A la brevedad se irán liberando el resto de las dosis que fuimos fabricando”, sumó el empresario que detalló que ya cuentan con 1.362.125 dosis del componente uno y 1.005.000 dosis del componente dos.



Por su parte, Fernández afirmó que hoy Argentina está dando “un paso importantísimo” en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.



“Completamos el proceso final de la elaboración de la vacuna Sputnik componente uno y dos. El Instituto Gamaleya nos mandó la aprobación del primer lote producido para ser usado en nuestro país. La liberación final la tiene nuestra autoridad sanitaria, enviaremos la documentación de manera inmediata”, cerró Figueiras.

Sputnik V: desde mañana aplican segunda dosis

Desde mañana aplicarán la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. En principio será sólo para los mayores de 75 años que hayan cumplido los tres meses o más desde que recibieron la primera. Este sábado el turno es para aquellos que tengan DNI terminado en 0, 1, 2 y 3, en los vacunatorios de toda la provincia. En Posadas será en el Finito Gehrmann.



El domingo 18 de julio será el turno a mayores de 75 años, con DNI terminados en 4, 5 y 6.



Según disponibilidad de vacunas, el lunes 19 de julio, se convocará al grupo de 75 años con DNI terminados en 7, 8 y 9, informó Salud Pública. Ayer llegaron a Misiones 15.600 vacunas Sputnik V del componente 2.