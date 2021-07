Un narco en la mira de diferentes fuerzas y la incautación de 8 toneladas de droga

viernes 16 de julio de 2021 | 6:03hs.

La Justicia Federal de Corrientes dejó firme la prisión preventiva al chofer de una carga de más de ocho toneladas de marihuana incautada en San Ignacio en agosto del año pasado. El implicado es misionero oriundo de Candelaria, identificado como Alberto Daniel Esquivel, quien está acusado del delito de transporte de estupefacientes.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes oficiales, la decisión estuvo a cargo de la Cámara Federal de Corrientes y tiene fecha de la semana pasada. El implicado seguirá así detenido a la espera de que la causa sea finalmente elevada a juicio y se establezca una sentencia -que podría ser absolutoria-, mediante un debate, o bien un juicio abreviado.



La defensa de Esquivel había cuestionado el procedimiento de la incautación de la droga, señalando que se hizo sin la correspondiente autorización judicial. En primera instancia la Fiscalía interviniente rechazó este pedido, algo que fue apelado y desestimado en segunda instancia por los magistrados correntinos, quienes confirmaron también la calificación legal en su contra.



La detención de Esquivel estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina y se concretó el 27 de agosto en el acceso a la localidad de San Ignacio, precisamente en el puente sobre el arroyo Yabebiry sobre la ruta nacional 12. Los investigadores señalaron luego que el rodado, un camión cisterna, había sido detectado en Corpus, pero se decidió interceptarlo allí para que no tenga maniobra de escape.



En el vehículo, que había sido adquirido poco tiempo antes, tenía en su interior un total de cuatrocientos setenta y nueve (479) bultos, que contenían mediante plásticos de distintos colores un total de 10.403 ladrillos. El pasaje oficial arrojó 8.368 kilogramos de marihuana, uno de los grandes cargamentos incautados durante el 2020.



Pesquisa sobre otro misionero

Los uniformados de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura de Ituzaingó venían siguiendo sus pasos desde enero del 2020. Tras la autorización del titular del Juzgado Federal de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, se hicieron intervenciones telefónicas y seguimientos encubiertos que pudieron reconstruir qué Esquivel estaba organizando el movimiento de droga con otras personas, aunque finalmente sólo él fue detenido.



Curiosamente la investigación se inició sobre otro misionero, el obereño José Alberto Laurencio (44), quien justamente residía en Ituzaingó y en la actualidad está detenido por el tráfico de cocaína y marihuana a Buenos Aires. El implicado, fue detenido por Gendarmería Nacional, luego de una investigación de varios meses por parte del Juzgado Federal de Santo Tomé.



“Es dable destacar que las presentes actuaciones tuvieron inicio en fecha 16/01/2020, por las tareas investigativas de recolección de información llevadas a cabo por la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura de Ituzaingó, las que en principio giraban en torno a que José Alberto Laurencio, oriundo de Oberá, Misiones, contaría con una casa de fin de semana en la ciudad de Ituzaingó y por dichos de sus vecinos no gozaría de buena reputación por estar presuntamente vinculado a actividades ilícitas en infracción a la ley 23.737”, señala la resolución judicial a la que tuvo acceso El Territorio.



Es decir, cuando fue detenido en marzo de este año, el empresario obereño estaba en la lupa de más de una fuerza.



Laurencio fue detenido en marzo, luego de una redada de la fuerza federal en Misiones, Corrientes y Buenos Aires. En la actualidad está procesado con prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes con la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en concurso real con el acopio de municiones. También se dispuso un embargo sobre sus bienes de 30 millones de pesos.



En los procedimientos se incautaron armas de fuego, autos, motociclos, lanchas y una camioneta, 35 celulares, un millón y medio de pesos y 13.460 dólares, entre otros elementos electrónicos, la mayoría de su propiedad en la localidad balnearia de la vecina provincia.



Según diversas fuentes judiciales y policiales, el hombre había quedado en la lupa de los investigadores de GNA en 2017, luego de ser nombrado por un testigo protegido como “José, el misionero”. Entonces los pesquisas reconstruyeron que había hecho el trabajo de “barrido” o “punteo” de una cargamento de marihuana y para ello utilizó el auto de su esposa.



El procedimiento en cuestión ocurrió hace cuatro años, en marzo de ese 2017. Entonces los centinelas detuvieron un camión térmico que contenía casi 4 toneladas del mencionado estupefaciente.



El operativo se desarrolló sobre la ruta nacional 14, en el Paraje Cuay Grande, Santo Tomé. Luego de una requisa de rutina los efectivos del Escuadrón 57 descubrieron, con la ayuda de un can entrenado, los panes junto al motor del equipo de frío. Por el caso intervino el Juzgado de Paso de los Libres, el mismo que ordenó la redada de esta semana.



El pesaje final arrojó 3.985 kilogramos distribuidos en 4.631 ladrillos. Entonces la carga se convirtió en el secuestró más grande logrado en suelo correntino, aunque luego esa marca fue superada.



Pero las actividades de José Alberto siguieron su curso, a tal punto que en marzo de develó que movía cocaína y marihuana desde Misiones a Buenos Aires y, entre los diversos medios utilizados, él y sus secuaces se valieron de ambulancias. Los vehículos, claro, tenían facilidades para circular en medio de las restricciones por el avance del coronavirus.



A la organización se le atribuyen otros cuatro decomisos ocurridos en Rosario, Posadas y Entre Ríos. Según se reconstruyó, los estupefacientes ingresaban desde Paraguay por Candelaria, se enfriaban y acondicionaban en Posadas, y luego iban principalmente a Quilmes.



En total hay seis misioneros -oriundos de distintas localidades- detenidos en el marco de esta investigación y otros aún se encuentran prófugos.

Claves del caso

Enero 2020. El Juzgado Federal 2 de Corrientes y PNA empezaron una investigación sobre Laurencio en Ituzaingó. Sin embargo, en las escuchas dio con Alberto Esquivel y sus cómplices.

Marzo 2020. José Laurencio fue detenido, pero por Gendarmería Nacional, que lo venía siguiendo desde hace varios meses. Empezó a ser investigado en 2017, por un testigo protegido.

Agosto 2020. Finalmente Alberto Esquivel fue detenido con un camión cisterna lleno de marihuana. Por esa causa, el el único detenido hasta el momento, según información oficial.

En cifras

$651 millones La droga incautada en San Ignacio pesó 8368 kilogramos, distribuidos en 10.403 ladrillos. La carga fue valuada por la fuerza en 651 millones de pesos.