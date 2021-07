Hay una alta incidencia en los costos de varios cultivos locales

viernes 16 de julio de 2021 | 6:04hs.

Para algunas producciones agrícolas el constante aumento de los agroinsumos impacta de forma directa en la proyecciones de ampliar o reducir inversiones.



“Nos vamos a topar con estos incrementos ahora que estamos próximos a discutir el precio del té y después la grilla de costos en la yerba mate. Sabemos que los números en comparación con el año pasado van a ser muy diferentes”, comentó Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero de la zona Centro.



Indicó, por otra parte, que “en diálogo con algunas agropecuarias y también con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) veníamos viendo que algunos insumos venían subiendo en dólares. La urea, por ejemplo, había subido más de 100 dólares por tonelada en lo que va del año, el glifosato también, los herbicidas y también esto está provocando que no se consigan algunos productos”, comentó.



En tanto, en algunas zonas se comentó que desde el año pasado algunos productores incrementaron sus plantaciones de maíz y soja. Y se apuntó que hubo varios casos de productores tabacaleros que decidieron dejar el cultivo por el alto costo de los fertilizantes.



Un insumo básico también usado en varias producciones son las camas (estiércol de pollo), que con las subas de los fertilizantes vienen con demanda sostenida. Pero al ser producidas masivamente en la zona de Entre Ríos, hay un costo logístico para provincias más alejadas, como en el caso de Misiones.



En tanto, localmente desde hace unos años se viene trabajando con alternativas locales para lograr suplir esta dependencia de un producto natural desde otras provincias.



Además de los insumos químicos, desde la producción se apuntó a la suba constante de otros insumos como repuestos de maquinaría agrícola, que además no se consiguen, como el caso de los neumáticos. “Todo está muy caro, el rollo de alambre para las cercas vale 25.000 pesos, las gomas se duplicaron y en algunos casos más”, apuntó el productor yerbatero y ganadero de Andresito Víctor Chamula.

