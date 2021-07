Alberto defendió su gestión de la pandemia y cuestionó a la oposición

viernes 16 de julio de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández defendió su gestión de la pandemia ponderando el plan de vacunación contra el coronavirus a lo largo del todo el país, lamentó haber superado las 100.000 muertes por la enfermedad y en paralelo repudió a “quienes con las muertes por coronavirus hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos y ponernos en veredas enfrentadas”, en clara alusión al arco opositor.



“Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque nos duele mucho y las víctimas se merecen un homenaje y un reconocimiento. Lamentablemente todos y todas perdimos un afecto”, dijo el mandatario al inaugurar ayer una planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad bonaerense de Guernica.



“En honor a los que perdimos seamos capaces de encarar el futuro de otra manera”, pidió y reiteró que “la muerte nos duele a todos”.



“Nadie celebra la muerte, sólo los asesinos y nosotros no lo somos. Sólo espero que de ahora en más tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memoria lo que vivimos en los cuatro años anteriores. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva”.



Optimismo

Pese a su discurso optimista, Fernández reconoció que “en estos momentos la Argentina no está pasando por su mejor etapa porque un virus imperceptible dio vueltas al mundo entero. Nadie está a salvo y algunos países que ya pensaban haber dejado atrás la pandemia hoy están padeciendo el avance de las nuevas variantes, mucho más potentes. Somos parte de un mundo que se ha enfermado y que nos ha hecho sufrir pero estamos trabajando incansablemente para que el impacto sea el menor posible”.



Y agregó: “Alguien me dijo: ‘No hagas nada, que se mueran los que se tengan que morir’, pero no nos quedamos quietos y eso está claro con las obras y decisiones que tomamos a lo largo de casi dos años”.



En esa línea el mandatario nacional repasó parte de lo hecho hasta el momento para frenar el avance del virus, como la construccion de hospitales en varias provincias, los programas de asistencia económica para personas que quedaron desempleadas y a las empresas, para que puedan seguir pagando los sueldos, además del plan de vacunación que se mantiene en ritmo con la llegada de nuevas dosis.



“Tuvimos que salir a terminar hospitales, a hacer hospitales modulares nuevos en todo el país para brindarle atención a la población. Fuimos de los primeros países en empezar a vacunar contra el coronavirus en un mundo donde el 90 por ciento de las vacunas se quedaban en manos del 10 por ciento de los países”, subrayó.



En ese contexto recordó que “poco a poco empezaron a llegar las vacunas y muchos dijeron que eran veneno y fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución y hoy más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado”.



“Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados a su suerte en los cuatro años anteriores”, lanzó en relación al gobierno del ex presidente Mauricio Macri.



Tampoco se olvidó de los sectores opositores y algunos medios de comunicación que “asustaron a muchos argentinos” en relación a las vacunas contra el coronavirus.



Repaso de gestión

El presidente aprovechó el acto para hacer un repaso de su gestión.



“Paramos el siniestro aumento de tarifas que vivimos hasta fines del 2019. Los jubilados tenían que elegir entre pagar la luz y comprar los medicamentos. Hoy ya no lo tienen que hacer porque los medicamentos para ellos son gratuitos y sus jubilaciones han aumentado”, repasó el jefe de Estado.



Y aseguró que la Argentina va a salir de esta crisis como lo hizo de tantas otras. Cerró el acto con una clásica frase del justicialismo: “Los días más felices serán peronistas”.

Duelo nacional en homenaje a los fallecidos

El gobierno nacional decretó cinco días de duelo nacional como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas víctimas mortales del coronavirus desde el inicio de la pandemia.



“Declárase Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de cinco días, como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas, habitantes de nuestro país, víctimas del Covid-19”, dice el Decreto 459/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial.



La norma lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Como es de forma, durante los días de duelo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos.