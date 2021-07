“No corresponde que este trabajando en el privado”

viernes 16 de julio de 2021 | 6:04hs.

El director del Samic también confirmó que Flamig se encuentra de licencia en Salud Púbica por tener más de 60 años, al tiempo que solicitó información para confirmar de manera oficial si se halla trabajando en el ámbito privado, lo que lo haría pasible de alguna sanción administrativa.



“Está de licencia por la edad y no corresponde que esté trabajando en la parte privada, por eso mandamos una nota a la clínica solicitando información al respecto. Mañana (por hoy) nos vamos a reunir con el Comité de Bioética del hospital y gente del Colegio Médico para analizar los dichos de Flamig, porque una cosa es que no se vacune porque no es obligatorio, pero otra que haga apología. Más siendo médico de cabecera”, agregó González.



Por otra parte, ante la consulta de El Territorio, desde la clínica aseguraron que el profesional sigue atendiendo, es médico de cabecera de Pami y tiene más de mil pacientes. “Es uno de los médicos que más pacientes tiene en Oberá. Además es conocido antivacunas y ya no sabemos cómo decirle que use barbijo y que no hable contra las vacunas. A todo el mundo le dice que no se vacune”, reconocieron desde la institución privada.



Al mismo tiempo comentaron que tomaron contacto con el Colegio Médico para asesorarse respecto al caso y una posible denuncia contra el médico.



A fines del año pasado Flamig fue muy cuestionado por familiares y afiliados de Pami ya que aseguraron que propició el contagio de varios de sus pacientes, algunos de los cuales fallecieron, ya que tenía Covid-19 y habría seguido atendiendo su consultorio.

