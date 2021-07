Proyectan crear muebles para instituciones y piden donaciones en madera

jueves 15 de julio de 2021 | 12:40hs.

El Foro Solidario de Misiones, viene trabajando en distintos proyectos que apuntan a colaborar con varios sectores en la localidad de San Pedro, en este caso comenzaron con la donación de mobiliario para el laboratorio del hospital nivel I y pretenden extender la iniciativa a demás instituciones, invitando a los vecinos a donar retazos de madera que puedan ser útiles para la fabricación de muebles.

La primera donación se concretó durante esta semana y de acuerdo a lo anticipado a El Territorio, por parte de los integrantes de la Comisión del Foro Solidario, se trataría de una de las primeras intervenciones que pretenden realizar, ya que cuentan con un integrante, el carpintero Juan Sotelo quien pone a disposición la mano de obra y las herramientas a fin de fabricar algún mobiliario que pueda estar haciendo falta en alguna institución.

“Surgió esa necesidad en el hospital, cuando me plantearon no dude dos veces y lo construí, entonces me pareció oportuno compartir esta idea con el Foro Solidario, para sumar a más personas y así podamos hacer muchas más cosas. Yo desde mi lugar pongo las herramientas, la mano de obra y creo que todos juntos podremos hacer algo para el bien de la comunidad. Ayudar es algo que me encanta” señaló sobre la iniciativa, Juan Sotelo, en diálogo con El Territorio.

Así como han confeccionado un mueble para el laboratorio del hospital, el siguiente paso sería armar unos bancos de espera para ese sector y luego armar bancos en un sector de parquizado y ponerse a disposición de otras instituciones que así lo requieran. Esto no solo resulta de gran ayuda sino que permite disminuir residuos y darle un segundo uso a algún pedazo de madera que quizás terminaría en la basura.

Por ello, invitan a toda la población a donar este tipo de materiales y otros que consideren, para colaborar pueden comunicarse al teléfono 3751-604400.