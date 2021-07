Denunció que su ex secuestró a su hija y la llevó ilegalmente a Brasil

jueves 15 de julio de 2021 | 5:15hs.

“En esta noche quiero pedir a todas las personas que están mirando este video, que por favor todo el mundo colabore conmigo. Hace ya ocho días que mi hija está secuestrada, que el padre llevó a la guaina, agarró de acá de mi casa y llevó a la guaina. Estoy desesperada porque yo quiero a mi hija, no sé en qué situación ella se encuentra, tengo a mi bebé que le quiere a la hermanita, pide por la hermanita y yo pido a todas las personas que están mirando este video que colaboren conmigo, que él me devuelva a mi hija porque es mi hija y la necesito. Fui yo la que la crié desde chiquita, él nunca se hizo cargo, nunca le dio nada para ella. Es una criatura, es inocente y necesita de la madre también. Pido que ese tipo devuelva a mi hija, él llevó acá de mi casa, la secuestró y llevó para Brasil. Pido a las autoridades también que me ayuden. Estoy desesperada porque no veo que va a traer de nuevo a la guaina. Necesito a mi hija, por favor ayuda”.



El desesperado pedido viralizado en Facebook es de Ana Cristina Gomes (31), quien desde el 5 de julio no sabe cómo ni dónde está su hija de 4 años, en razón de que su ex pareja, Eduardo Ferreyra (30), pese a estar vigente -según ella- una prohibición de acercamiento por reiteradas denuncias por violencia de género, habría irrumpido en su casa del barrio Santa Rita de Bernardo de Irigoyen y llevado por la fuerza hacia Brasil aprovechando uno de los tantos pasos clandestinos que ofrece la frontera seca.



“Yo digo que él puede matar a nuestra hija y matarse porque no quiere devolver a la nena, la tiene de rehén. Es un tipo muy peligroso, lo conozco y sé de lo que es capaz de hacer”, alertó ayer en diálogo con El Territorio.



En la denuncia que hizo en la Fiscalía de Instrucción Uno de San Pedro después de ver al hombre cruzar la frontera con la hija de ambos en brazos, Gomes detalló que a las 10 de la mañana del 5 de julio “Eduardo Ferreyra con domicilio en Brasil, en un motel de Dionisio Cerqueira, llegó a mi domicilio y pidió ver a la mayor de las hijas, de 4 años. Como hace mucho tiempo no la veía accedí a que la viera. Entró a mi casa y de repente alzó a la nena y salió corriendo con mi hija llevándola a Brasil en contra de mi voluntad”.



Declaró en la misma acusación que dos días después el propio Ferreyra se comunicó con ella por vía telefónica “pidiendo los documentos de mi hija a lo que le respondí que no le daría”. Desde entonces -dijo- perdió todo tipo de contacto con el acusado y desconoce el paradero y estado de la criatura.



“Hizo un infierno mi vida”

“Él se fue cuando la nena tenía cuatro meses y durante un año hizo un infierno mi vida hasta que de un momento a otro desapareció. Nunca me ayudó en nada, eso que la nena es enferma y nunca trajo un remedio siquiera”, reveló Gomes sobre la relación con su ex pareja.



En esa línea contó que lo denunció al menos cuatro veces por violencia de género, lo que generó la restricción de acercamiento que recientemente habría incumplido.



“Lo denuncié muchas veces por maltrato, porque siempre fue una mala persona y amenazaba a mi familia, a mí, a nuestra propia hija que lo único que tiene es el apellido de él porque para ella es un desconocido”, lamentó la denunciante y agregó que “cuando la llevó secuestrada ella iba a los gritos, pedía ayuda e intentaba escapar”.



“Tengo miedo por mi hija, no sé cómo está, no sé dónde la tiene y es capaz de cualquier cosa”, reiteró.



En la tarde de ayer un supuesto abogado se comunicó con Gomes, desde Brasil y le dijo por mensajes de audio -a los que accedió este diario- que Ferreyra acudió a su asesoría por lo que le aconsejó reintegrar a la menor a su madre “porque está de forma ilegal en este país”, con lo que supuestamente estuvo de acuerdo y quedaron en que llevaría a la criatura hasta la frontera nuevamente “porque tiene miedo de ir preso”



La madre declaró que esperó alrededor de cuatro horas en el punto pautado, pero nadie apareció, potenciando aún más la angustia.



Pedido de detención

El jueves de la semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Pedro, Ariel Omar Belda Palomar, ordenó la detención de Ferreyra por el delito de “sustracción y retención de menores” dando intervención a Interpol de Argentina.



En ese mismo dictamen ordenó la restitución de la menor a su madre, que hasta el momento no ocurrió porque se desconoce el paradero de ambos.

Intercambio de informaciones con Brasil

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes policiales, las autoridades de la Unidad Regional XII se comunicaron, a través de sus oficiales de enlace, con sus pares brasileños y le pusieron en conocimiento sobre lo ocurrido.



En este sentido, la información en el vecino país indica que el denunciado vive en Dionisio Cerqueira desde hace muchos años, donde se casó e incluso conformó una familia.



Se constataron todos los datos, pero aún se aguardan las indicaciones de la Justicia local de cómo actuar. La comunicación es constante y se espera que en las próximas horas haya novedades al respecto.