Se anotaron en Misiones tres frentes electorales para las Paso

jueves 15 de julio de 2021 | 5:00hs.

La rosca política no se detuvo ayer hasta último momento cuando comenzaba a vencer el horario establecido para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) a concretarse el 12 de septiembre y luego, para las legislativas del 14 de noviembre. Allí se ponen en juego en el país 127 bancas de diputados nacionales y 24 escaños del Senado. En el caso de Misiones, sólo se elegirá en la categoría de diputados nacionales al finalizar mandatos Flavia Morales y Ricardo Wellbach (ambos de la renovación) y Luis Pastori (UCR).

Los primeros en resolver fueron Juntos por el Cambio, en el Partido Agrario y Social aguardaron definiciones, para concretarse luego el Frente de Todos. En tanto, el Frente Renovador sumó dos espacios más a los que habían participado en las elecciones de junio.

A su vez, el Partido del Obrero que tuvo muy buen desempeño en las elecciones provinciales, al sumar más de 18 mil votos, también se inscribió para competir en estas elecciones. El Partido de la Victoria, cuya presidente en Misiones es Cristina Brítez, estamparon sus firmas alrededor pasada la 21 de ayer.

En Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio cerca del mediodía ya habían firmado el acuerdo de continuar como se presentaron en junio, es decir la Unión Cívica Radical, el partido Activar y Propuesta Republicana (PRO).

Tal como dispone la Justicia Nacional Electoral, acordaron presentar el frente de manera conjunta, aunque ello no significa que no pueda haber internas.

Para definir esto último, hay plazo hasta el 24 de julio, cuando se podrá hacer la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

En Juntos por el Cambio insisten en intentar consenso, aunque es poco probable al conocerse que los aspirantes al primer lugar, en los partidos que integran no ceden en sus pretensiones. De esta manera, por la UCR y con el respaldo del partido está Martín Arjol y busca disputar espacio, Gustavo González. Lo mismo sucede en el PRO, donde el ex titular de la EBY Martín Goerling al parecer competiría con el montecarlense Walter Kunz, quien en 2019 siendo funcionario nacional de Agricultura Familiar de la Nación se había presentado como candidato a intendente de Montecarlo. De haber internas, también saldría a competir Pedro Puerta quien como presidente de Activar, ya tiene el aval de ese espacio de no lograr consenso.

Ayer en la conformación del frente Juntos por el Cambio en la provincia estuvieron presentes los miembros de la Mesa Ejecutiva de los tres partidos (PRO, Activar y UCR); conformada por Alfredo Schiavoni, Pedro Puerta, Ricardo Andersen, Florencia Klipauka Lewtak, Roxana Paola Velázquez y Gladis López.

El Partido Agrario y Social

La mayor rosca se dio dentro del espacio del Partido de la Victoria, que como se indicó terminó en horas de la noche avanzando en la conformación del Frente de Todos, integrados además por el Partido Agrario y Social (Pays), Unidad Popular y el citado Partido de la Victoria.

Esta vez en forma previa el Pays definió ir con candidato propio y decidieron apostar a referentes históricos. De esta manera, Isaac Lenguaza ya confirmó a El Territorio que será precandidato a diputado nacional. Queda por ver si luego se definen internas o hay acuerdo de lista única que deberá resolver para el 24 de julio. Es posible que desde La Cámpora se impulse un precandidato.

En la renovación con 30 partidos

El Frente Renovador se presentó con la adhesión de 30 espacios. De ese total son catorce los partidos de distritos conformados por de la Concordia Social; Causa Popular; Movimiento de Integración y Desarrollo, de la Participación Ciudadana; Memoria y Movilización Social; Proyecto Popular; Unión Popular Federal y Nuevo Octubre. Además, el Frente Grande; Fe; Partido Justicialista; Unir, Progreso Social y, Kolina.

En tanto, son 16 los partidos provinciales, Frente Renovador Legítimo; Unidos con Valores; del Consenso; Pueblo Libre y Solidario; Partido Transversal de la Respuesta; Movimiento Renovador Popular; por la Reconstrucción de la Justicia Social; Desarrollista; Trabajo y Progreso; el partido Amplitud y Unidad Social; Nueva Alternativa y Movimiento de Acción del Pueblo (Map). Se suman los partidos de Integración y Militancia; Movimiento Militantes Barriales; Arandú y, de la Libertad, Dignidad y Bien Común.

Wanda elige intendente

Se formalizó ayer mediante Boletín Oficial de Misiones la convocatoria para elegir intendente en el Municipio de Colonia Wanda en la misma fecha que las legislativas, es decir el 14 de noviembre.

Andrés Demetrio Cuper está al frente de la comuna cumpliendo transitoriamente el mandato del fallecido intendente Felipe Roberto Jeleñ, que a su vez, llegó al cargo tras las elecciones del 2019.

En la convocatoria recuerdan que Jeleñ fue electo por la Ley XV - N° 5 (antes Ley Provincial N° 257) y que la misma no contemplaba la figura del viceintendente. Por lo tanto, a los efectos de no conculcar y/o limitar ninguna clase de derechos en relación a la duración de los mandatos, es que la convocatoria es solamente para suplir la acefalia temporaria originada en la intendencia.

Se añadió que la figura del viceintendente concurrirá a elecciones a partir del año 2023, como lo determina la Carta Orgánica Municipal.