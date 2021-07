Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus

jueves 15 de julio de 2021 | 3:15hs.

Argentina superó los 100 mil muertos por Covid-19 después de 494 días de registrar el primer fallecido. Se ubica en el puesto once de este ominoso ranking mundial. En este tiempo hemos visto desde el heroísmo de los médicos y enfermeros hasta la increíble mezquindad de quien se aplica una vacuna antes de tiempo. La avalancha de decesos se explican por un cúmulo de situaciones.

Otras 614 personas murieron y 19.697 fueron reportadas con coronavirus ayer en el país, con lo que suman 100.250 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.702.657 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La enfermedad originada en Wuhan, China, a finales del 2019, lleva un año, cuatro meses y doce días, pero el mundo estaba en alerta ya a principios de enero del 2020.

El 3 de marzo, Claudio Ariel Pazzi fue diagnosticado con coronavirus e internado en el hospital Agote, en medio de un enorme operativo de seguridad. Apenas cuatro días después se produjo la primera muerte. La víctima fue Guillermo Abel Gómez, un recolector de basura y militante peronista que en la década del ’70 actuó en las villas de emergencia.

A mediados de mes, el presidente Alberto Fernández recibió un informe reservado del ministerio de Salud: Las proyecciones llevaban a una hipotética cantidad de enfermos que iba de los 250.000 a los 2.200.000. No lo decía, pero de acuerdo al ritmo de decesos que se registraban en China y Europa, el cálculo daba entre 2.000 y 60.000 muertos. Se quedó corto.

Para llegar a los primeros 1.000 muertos por COVID-19 habría que esperar dos semanas mas. El 21 de junio se llegó a esa cifra exacta. El 26, el Presidente señalaba que estábamos “llevando adelante una batalla con buenos resultados”. Pero el hastío se multiplicó, y ya no era fácil detener la salida de la gente. En menos de un mes, a mediados de julio, el número de fallecidos se había más que duplicado: ya eran 2.500.

En abril, la cifra de fallecidos trepó a 58.542. En un año se había pasado de 6 muertes por día a 267 cada 24 horas. Y los contagios diarios llegaron a 20 mil por jornada. El sistema de salud amenazó con colapsar: en los primeros días de junio se comprobó que en 13 provincias, la ocupación de las camas de terapia intensiva estaban en un 80% de su totalidad.

Las autoridades sanitarias ya detectaron casos de la variante delta del coronavirus en el sur de Brasil, un nuevo factor de inquietud para la Argentina, Uruguay y Paraguay, como países limítrofes de la zona afectada y expuestos a su veloz propagación.

Variante Delta en la frontera

Las autoridades sanitarias ya detectaron casos de la variante delta del coronavirus en el sur de Brasil, un nuevo factor de inquietud para la Argentina, dado que limita con Misiones. El estado de Paraná confirmó el martes la existencia de tres nuevos casos de la variante surgida en la India, con lo cual ya suma siete, con tres muertes. Mientras tanto en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, ambos en el sur, hay cuatro pacientes en observación a los que ya se les extrajeron muestras.